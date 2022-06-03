100 дней прошло с начала войны, но кажется, что три года. Война для каждого украинца стала неожиданным трагическим событием, даже если он и предполагал, что Россия может ее развязать. Где-то в глубине души каждый надеялся, что обойдется. Не обошлось.

Известие о начале полномасштабного вторжения России на территорию Украины застало заведующего 1 хирургическим отделением Центра хирургии Игната Герыча в Турции на стажировке.

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Как настоящий врач и патриот, он прервал стажировку и вернулся в Украину. Правда, дорога заняла трое суток, ведь все рейсы самолетов были сразу же отменены.

— Конечно, я читал новости и догадывался, что война начнется, но по поводу даты были сомнения, — признался Игнат Герыч. – Поэтому однозначно, мы готовы были к такому сценарию, но все же это произошло неожиданно.

Как и любая больница, Первое медицинское объединение Львова всегда готово к экстраординарным событиям.

— Наша больница – стратегическая, и есть комплекс мер, выполняемых по умолчанию во время военного положения.

Больница — самая большая на Западе страны, она уже сталкивалась с масштабными событиями, связанными с массовыми поступлениями пациентов, и имеет опыт работы со сложными травмами: Скниловская трагедия, события на Донбассе 2014 года. Но сейчас это совсем другие масштабы и со многим врачи столкнулись впервые.

— В этой войне применяется современное оружие, которое еще нигде не использовалось. И травмы от нее порой непривычны. Львовские врачи многому учились, так сказать, на ходу.

Однажды после авиаударов по Львовской области привезли около 70 раненых.

– Каждый пациент был сложным и уникальным одновременно. Потому что сочетание травм было разным, – рассказал хирург.

В операционных Первого медицинского одномоментно оперировали по 20-30 пациентов. Практически все были критическими.

— Запомнился один 42-летний мужчина, имевший многочисленные осколочные ранения почти всех органов и частей тела: голова, руки, ноги, внутренние органы – все получило повреждения. По всем канонам это был неперспективный пациент.

Им занимались не только хирурги, но и многие другие специалисты.

Первая операция длилась четыре часа, а 14 последующих были разной продолжительности. Врачи самоотверженно боролись за его жизнь и сделали невероятное на первый взгляд – он выжил и даже уже выписался.

Лечение длилось три месяца. Мужчину ждет еще реабилитация и реконструктивные операции различных органов и тканей, но он жив, и это победа врачей.

И таких побед было, и, к сожалению, еще будет, много.

Первое медицинское объединение Львова работает на полную мощность. Сейчас здесь оказывают максимально квалифицированную помощь.

Всего же в больнице с начала войны медицинскую помощь получили более 3 тыс. человек, пострадавших в результате вражеских авиаударов и ракетных обстрелов.

Используя современные методы лечения, пациентов ставят на ноги быстрее, чем раньше. Да и осложнений стало меньше благодаря инновационным методикам, предоставленным иностранными коллегами.

— Нам помогают все международные профессиональные фонды, – сказал Игнат Герыч. – От них мы получили оборудование, которого не имели до сих пор: современные системы внешней фиксации, аппараты для лечения ран отрицательным давлением.

Последние позволяют существенно ускорить заживление повреждений и делать перевязки не чаще раза в неделю, применять меньше антибиотиков. Особенно это важно в случаях повреждения брюшной полости.

Впервые в Украине в 1 медицинском объединении создан банк кожи. Это позволяет проводить трансплантацию кожи, что также ускоряет выздоровление после тяжелых ожогов.

Львовяне за это время достигли такого мастерства в предоставлении медицинской помощи при тяжелых сочетанных ранениях, что к ним уже едут перенимать опыт врачи из многих стран.

– Нам очень помогают зарубежные коллеги, — отметил хирург. — Они приезжают работать волонтерами, делятся своим опытом и перенимают наш. Потому что в Украине в результате использования нового вооружения встречаются беспрецедентные случаи.

Врачи Львова все 100 дней войны работают с зарубежными специалистами онлайн 24/7. Благодаря телемедицине общение и консультации проходят даже во время операций, когда пациент на столе, а ситуация оказывается слишком сложной.

— На днях у нас была онлайн-встреча со специалистами из 20 стран Северной и Южной Америки, из которой получили много полезного и мы, и наши заокеанские коллеги. Нам помогают все мировые ассоциации хирургов, работающие с политравмой.

Печально, что возможность общаться с врачами многих стран наши медики получили во время трагических для государства событий.

Но мы победим. Иначе и быть не может.

Фото: 1 ТМО Львова