Исследователи из Медицинского центра Дарема в Северной Каролине считают, что в то время как Управление по делам ветеранов продолжает изучать новые методы предотвращения самоубийств, такой важный показатель, как членовредительство остается недостаточно изученным.

По словам ученых, членовредительство чрезвычайно распространено среди ветеранов и включает в себя самые разные виды поведения: от намеренного прижигания или порезов до ударов по стенам – что угодно лишь бы превратить сильные эмоции или психологический стресс в физическую боль.

Само по себе несуицидальное членовредительство не является действием, направленным на прекращение жизни, но исследователи обнаружили, что оно часто связано с повышенным риском суицидальных мыслей и поведения.

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Исследовательская группа проанализировала данные национального опроса, призванного лучше понять проблемы здравоохранения ветеранов войны в Персидском заливе.

Результаты были скорректированы с учетом последствий расстройств, связанных с употреблением алкоголя, большого депрессивного расстройства и посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).

Из ответивших ветеранов только 8% заявили, что они не склонны к членовредительству, и только 50% признались, что получают психиатрическую помощь.

По мнению ученых, одна из причин такого высокого уровня членовредительства среди ветеранов, заключается в том, что при ПТСР может возникнуть сильное чувство вины и стыда. Также наблюдается эмоциональное оцепенение, трудности с регулированием эмоций и в общении с людьми.

— Многие ветераны, возможно, пытаются причинить себе вред, чтобы справиться с этими и другими проблемами, — отмечают ученые.

По их словам, они работают над поиском более эффективных способов выявления склонности к членовредительству среди ветеранов и обсуждения с ними того, как они предпочитают, чтобы с ними обращались.