Загрязненный воздух может влиять на подвижность сперматозоидов – исследование

Фактор загрязненности воздуха может влиять на подвижность сперматозоидов у мужчин.

Ученые из Китая изучили этот вопрос, исследовав медицинские записи 33 876 пациентов из клиник лечения бесплодия в 130 городах страны.

Они разделили участников эксперимента на четыре группы по критерию проживания в регионах с разной степенью загрязнения воздуха. Исследователи изучали концентрацию сперматозоидов и их подвижность.

Согласно результатам, им не удалось найти никакой связи между экологией региона, в котором проживает мужчина, и концентрацией сперматозоидов в его сперме. Однако загрязненность воздуха влияла на подвижность.

— У мужчин, которые подвергались влиянию твердых частиц размером менее 2,5 микрометров, подвижность сперматозоидов в среднем снизилась на 3,6%, если сравнивать со среднестатистическим жителем Китая, — говорится в результате исследования.

У участников, подвергшихся воздействию больших частиц, например до 10 микрометров в диаметре, фиксировалось среднее снижение подвижности на 2,44%.

В то же время ранее также проводились такие исследования. Они касались мужчин, живущих в Северной Америке, Австралии и Европе. Тогда исследовался вопрос концентрации сперматозоидов.

Источник: JAMA Network Open