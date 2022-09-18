Исследование ученых Медицинской школы Университета Уэйк Форест в Северной Каролине (США) показало, что прием одной поливитаминной таблетки в день может улучшить работу мозга у людей старше 65 лет, а также замедлить снижение когнитивных функций на 60%.

— Наше исследование показало, что ежедневный прием мультивитаминно-минеральных добавок приводит к значительному улучшению когнитивных функций, — отмечает соруководитель исследования профессор Лаура Бейкер.

По ее словам, что это первое свидетельство когнитивной пользы в большом долгосрочном исследовании.

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Исследовательская группа подсчитала, что три года приема поливитаминов примерно на 60% замедляют снижение когнитивных функций, что соответствует почти двум годам.

В ходе научной работы было зарегистрировано более 2 200 участников в возрасте 65 лет и старше, за которыми наблюдали в течение трех лет. Они проходили тесты в начале исследования, а затем ежегодно для оценки памяти и других когнитивных навыков.

Команда обнаружила, что преимущества были более выражены у участников с сердечно-сосудистыми заболеваниями, что важно, потому что эти люди уже подвержены повышенному риску снижения когнитивных функций.

Однако, как отметили ученые, необходимы дальнейшие исследования, чтобы подтвердить выводы, прежде чем давать какие-либо рекомендации по здоровью.

Источник: Express