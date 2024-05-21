Кристина Ерем — стоматолог из Ужгорода. Девушка уже год регулярно ездит на фронт, чтобы лечить зубы нашим защитникам, даже рискуя своей жизнью.

Она — волонтер, поэтому деньги на медикаменты и все необходимое ей для работы в прифронтовой зоне в ее мобильном стоматкабинете собирает сама.

Стоит сказать, что техника у нее самая современная, а профессиональный уровень — высшего класса.

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Кристине Ерем — 30. У нее уже немалый профессиональный опыт. Ее мама тоже была стоматологом. Девушка набиралась навыков, помогая ей в клинике.

У Кристины волевой характер. Она настоящая патриотка, которая любит Украину. Была участницей Майдана. Там и появилась идея оказывать стоматологическую помощь бойцам.

Планировала пойти парамедиком в зону АТО. Но в то время у нее умерла мама.

С начала полномасштабной войны девушка волонтерила в госпиталях. А потом сама поехала на передовую.

— Работаю на Восточном направлении. Каждый раз уезжаю на неделю. В стране война. И я считаю, что каждый гражданин должен помогать. Кто чем может, — говорит Кристина.

Она не считает каким-то геройством то, что делает. Просто делает то, что может и умеет.

Брат и отец о ее командировке на войну не знали почти полгода. Кристина не хотела их тревожить, говорила, что едет к подруге.

Теперь родные хоть и переживают за нее, но всячески ее поддерживают.

От гнева и стресса ребята сжимают зубы, аж трескается эмаль

Кристина работает в команде украинских стоматологов, которые, чередуясь, приезжают на передовую на несколько дней. Девушка долгое время ездила в Краматорск. Теперь — ближе к линии разграничения. Там все время летают дроны.

— Последний раз я работала в 10 км от линии разграничения. Поэтому слышала все. Моим коллегам взрывной волной повредило машину. Пострадало все оборудование, которое в ней было, — рассказывает Кристина.

Говорит, конечно, бывает страшно, но понимает, что ребятам в окопах гораздо страшнее.

Кристина — универсальный стоматолог. Сама лечит, пломбирует и удаляет зубы. Поэтому в зону боевых действий выезжает только с водителем и ассистентом.

Скольких защитников спасла от зубной боли, Кристина не считает. Только говорит, что их сотни. На фронте она работает без выходных, с утра до ночи.

И работает качественно — если есть возможность сохранить корень зуба, она его сохранит.

На фронте впервые увидела, как трескается эмаль, когда от стресса или нечеловеческого эмоционального напряжения сжимают зубы. Потом они у ребять постоянно болят.

Чтобы белозубыми улыбками встретить победу

Пограничник Александр на ротации, вернулся из Часового Яра. Христина в Ужгороде, в клинике, где работает вместе с братом Василием, тоже стоматологом, бесплатно лечит ему сразу несколько зубов. Дома врач тоже поддерживает армейцев.

— Зубы на войне портятся. Даже очень. Бывает, нет времени на элементарный уход — почистить их, — делится пациент.

Ему поставят коронки. Говорит, чтобы улыбка к празднованию нашей победы была красивая.

В рабочем кабинете в Ужгороде на стене у Кристины шевроны, привезенные из последней командировки на войну. А еще немало таких дома. Их дарят военные — с благодарностью за пролеченные зубы.

Деньги на медикаменты и все необходимое для работы на фронте стоматолог ищет сама — организовывает в соцсетях различные сборы.

В зоне боевых действий лечить зубы надо не только военным, но и гражданским, которые там остались.

Поэтому Кристина Ерем призывает коллег присоединяться к ней. Она убеждена: каждый хотя бы раз должен побывать в прифронтовой зоне и увидеть, что там происходит. Чтобы воспринимать реальность адекватно и делать все возможное для приближения нашей победы.

— Коллеги, поверьте, ни один пациент в гражданской жизни не будет вам так благодарен, как боец из окопа, у которого три дня болел зуб, — подчеркивает Кристина.

Такое не забудется.

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