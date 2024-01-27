Медицинский адвокат Елена Бабич объяснила, почему важно внести изменения в закон о сохранении репродуктивных клеток военнослужащих.

Зачем сохранять репродуктивные клетки

Эксперт отметила, что вопрос сохранения репродуктивных клеток для семей военных сейчас действительно актуален.

— Сейчас многие мужчины перед тем, как идти на фронт сдают собственный биологический материал, — говорит Елена.

Когда мужчина идет на войну, он понимает, что может погибнуть. Если он сдал репродуктивные клетки, у семьи есть надежда, что их можно будет использовать и родить ребенка.

Сейчас смотрят

— На протяжении всей войны медицинское сообщество ждало урегулирования посмертной репродукции. Ранее бойцы оформляли этот вопрос как могли: заявлениями, поручениями, — рассказала адвокат.

Изменения в закон

Законопроект 3496-IX одобрили еще в ноябре, но тогда на пункт о посмертной репродукции никто не обратил внимания.

Этот законопроект изначально касался финансирования, то есть хранения спермы военнослужащих и приравненных к ним лиц за счет государства.

— В последний момент, на втором чтении, появился пункт, который, фактически, сводит на нет использование спермы после гибели мужчины, — говорит Елена.

Использование спермы, как и любого другого биологического материала после смерти человека, — это сложная, юридическая конструкция

Для того, чтобы это урегулировать необходимо внести ряд изменений в законодательство.

Адвокат говорит — закон еще не вступил в силу, а клиники, которые боятся работать с биоматериалом, уже на него ссылаются.

Елена Бабич утверждает — если не будут внесены изменения в законопроект, то медучреждения будут отказывать в использовании спермы погибшего военного.

— Я очень надеюсь, что все же Верховная Рада внесет изменения в этот пункт. Лучше вообще его убрать, а потом более основательно подойти к этому вопросу, — говорит эксперт.

Источник: Телемарафон Единые новости