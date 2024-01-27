Медицинский адвокат Елена Бабич объяснила, почему важно внести изменения в закон о сохранении репродуктивных клеток военнослужащих.
Зачем сохранять репродуктивные клетки
Эксперт отметила, что вопрос сохранения репродуктивных клеток для семей военных сейчас действительно актуален.
— Сейчас многие мужчины перед тем, как идти на фронт сдают собственный биологический материал, — говорит Елена.
Когда мужчина идет на войну, он понимает, что может погибнуть. Если он сдал репродуктивные клетки, у семьи есть надежда, что их можно будет использовать и родить ребенка.
— На протяжении всей войны медицинское сообщество ждало урегулирования посмертной репродукции. Ранее бойцы оформляли этот вопрос как могли: заявлениями, поручениями, — рассказала адвокат.
Изменения в закон
Законопроект 3496-IX одобрили еще в ноябре, но тогда на пункт о посмертной репродукции никто не обратил внимания.
Этот законопроект изначально касался финансирования, то есть хранения спермы военнослужащих и приравненных к ним лиц за счет государства.
— В последний момент, на втором чтении, появился пункт, который, фактически, сводит на нет использование спермы после гибели мужчины, — говорит Елена.
Использование спермы, как и любого другого биологического материала после смерти человека, — это сложная, юридическая конструкция
Для того, чтобы это урегулировать необходимо внести ряд изменений в законодательство.
Адвокат говорит — закон еще не вступил в силу, а клиники, которые боятся работать с биоматериалом, уже на него ссылаются.
Елена Бабич утверждает — если не будут внесены изменения в законопроект, то медучреждения будут отказывать в использовании спермы погибшего военного.
— Я очень надеюсь, что все же Верховная Рада внесет изменения в этот пункт. Лучше вообще его убрать, а потом более основательно подойти к этому вопросу, — говорит эксперт.
Источник: Телемарафон Единые новости