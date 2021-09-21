Решение о переходе Украины в желтую зону принято на заседании Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС 21 сентября. Но не будет ли новой вспышки, которая может привести все же к жесткому локдауну?

— С 00 час. 00 мин. 23 сентября 2021 года установить желтый уровень эпидемической опасности распространения Covid-19 на территории всех регионов и применить ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для желтого уровня эпидемической опасности, – отметили в правительстве.

Итак, в желтой зоне эпидемической опасности запрещены:

массовые мероприятия с участием более одного человека на 4 кв. м площади здания или территории;

площади здания или территории; наполненность кинозалов и залов других учреждений культуры более 50% мест;

мест; заполненность спортзалов и фитнес-центров более чем один человек на 10 кв. м;

работа учебных заведений, кроме тех, где не менее чем 80% персонала имеют желтый или зеленый Covid-сертификат.

В Минздраве утверждают, что ограничения не будут применяться, если желтые или зеленые Covid-сертификаты будут у более чем у 80% персонала и 100% посетителей заведений или мероприятий (кроме лиц до 18 лет).

Такие меры, возможно, несколько активизируют вакцинацию. Ведь у нас на самом деле полностью вакцинированных от Covid-19 людей меньше, чем 6 млн. Тех, кто получил одну дозу — менее 5 млн.

Может ли такое количество вакцинированных сдержать распространение коронавируса и предотвратить введение локдауна?

— Да, действительно, то количество вакцинированных, что мы имеем, не позволяет нам говорить о коллективном иммунитете, – считает врач-эпидемиолог Людмила Мухарская. – Но все же каждый, кто получил прививку или переболел Covid-19, в определенной степени защищен.

Людмила Мухарская также напомнила, что одной вакцинации мало, нужно выполнять и другие противоэпидемические требования: мыть руки, соблюдать дистанцию, носить защитные маски. Ведь все мероприятия эффективны только в комплексе.

— Сейчас, когда стало холодно, надо обязательно проветривать помещения, — напомнила эпидемиолог.

Особенно это важно делать в учебных заведениях, ведь дети, а они все не вакцинированы, оказались восприимчивыми к штамму коронавируса Дельта.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко высказал мнение, что мы придем и к вакцинации подростков, но сейчас делается акцент на иммунизации учителей, потому что эпидисследования показали: детей инфицируют взрослые.

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И хотя сейчас в приоритете — иммунизация людей возрастной категории 60+, рассматривается вопрос об обязательной вакцинации всех взрослых. Во время обсуждения епидситуации Ляшко на вопрос, допускает ли он обязательную вакцинацию, ответил: Допускаю.

— Для того чтобы воплотить эти замыслы, нужно иметь иммунологический срез общества, — заявила эпидемиолог Мухарская. — Нужно знать, сколько людей в той или иной группе, возрастной или профессиональной, защищены. Какой титр антител имеют. Возможно, вакцинацию отдельных людей следует отсрочить.

Эпидемиолог предположила, что таких данных у нас нет, и никто в стране таких исследований не проводит. Исследовать иммунологическую прослойку общества — это не просто собрать данные об анализах на антитела, это должна быть научная работа с применением различных методов.

— Поэтому говорить об обязательной вакцинации взрослых и прививках от Covid-19 для детей я бы сейчас не стала, — констатировала Людмила Мухарская.

Но, как отметила эпидемиолог, если во время пребывания страны в желтой зоне все люди осознают, что только от них зависит и здоровье, и жизнь, и работа, и будут придерживаться всех ограничений и выполнять все требования, риск агрессивного распространения коронавируса будет меньше.

Как оказалось, менее 50% народных депутатов получили прививки от коронавируса. Невакцинированных могут обязать делать регулярные ПЦР-тесты.

Об этом 21 сентября 2021 года сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.