Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Актуально

Основана на геноме: в Британии разрабатывают систему раннего предупреждения о будущих пандемиях

2 апреля 2023, 13:04
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
науковці
Источник: Pixabay

Британские исследователи разрабатывают новаторскую технологию для мониторинга генетических изменений респираторных вирусов по мере их распространения по всему миру.

Проект направлен на развертывание дешевой и простой в использовании технологии по всему миру, чтобы выявлять появление любых новых угроз для здоровья.

Конечной целью команды, которая базируется в Институте Wellcome Sanger в Кембриджшире, является создание технологии секвенирования ДНК для идентификации всех видов вирусов, бактерий и грибков в одном образце, взятом из мазка из носа пациента.

Сейчас смотрят
Читайте также:
коронавірус,Половина госпитализированных с Covid-19 имеет признаки болезни спустя два года — ученые

— Знания и данные, которые мы получили, позволили нам отслеживать с беспрецедентной скоростью и точностью Sars-CoV-2, вирус, ответственный за Covid-19, и следить за тем, как он меняется, — отмечают ученые.

По их словам, именно использование геномных исследований во время пандемии выявило замечательный потенциал технологии. 

— Внезапно мир увидел, на что способна геномика. Он позволяет увидеть изменения в вирусах гораздо быстрее, чем другими методами, и теперь мы собираемся использовать эту возможность, — говорят исследователи.

Однако, по их словам, такая технология должна быть адаптирована для лабораторий по всему мируОна должна быть самой простой, дешевой, быстрой и максимально поддающейся масштабированию. 

Ключевым моментом является то, что нужно разработать систему, которая использует недорогие реагенты, не требует команд высококвалифицированных технических специалистов и может использоваться в любом масштабе. Тогда можно действительно изменить ситуацию, отмечают британские ученые.

Источник
The Guardian
Теги
Наукові дослідження пандемія Смертельні віруси
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь