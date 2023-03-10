Специалисты Министерства здравоохранения Украины назвали десять продуктов, которыми можно заедать стресс без вреда для здоровья.

— В случаях, если справиться со стрессом удается только с помощью еды, советуем обратиться к специалисту по психическому здоровью, — советуют в Минздраве.

Если же такой возможности нет, эксперты предложили подборку из десяти полезных продуктов, которые способны положительно влиять на нашу нервную систему.

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Субпродукты. Это печень, сердце, почки и другие органы животных являются богатым источником витаминов группы В, которые необходимы для контроля стресса.

Кусочек говяжьей печени (85 г) обеспечивает более 50% суточной нормы витамина B6 и фолиевой кислоты, более 200% рибофлавина и более 2000% витамина B12.

Яйца богаты витаминами, минералами, аминокислотами и антиоксидантами, необходимыми для здоровой реакции на стресс. Особенно ценен в их составе — холин (витамин В4). Он отвечает за общее состояние мозга и, как показывают исследования, защищает от стресса.

Жирная рыба (лосось, скумбрия, сардины, форель и сельдь) богата ненасыщенной жирной кислотой омега-3, которая влияет на когнитивные функции и способствует психическому здоровью.

Рекомендуется употреблять 2-3 порции жирной рыбы в неделю, но не более, ведь дисбаланс омега-3-6-9 может увеличить риск развития расстройств настроения и повышения тревожности.

Петрушка богата каротиноидами, флавоноидами и фитонцидами. Это — антиоксиданты, соединения, которые нейтрализуют свободные радикалы (нестабильные молекулы) и защищают наши клетки от окислительного стресса.

Ученые связывают его со многими заболеваниями, в частности с психическим расстройствами — депрессией и тревогой.

Чеснок содержит много соединений серы, которые способствуют повышению уровня глутатиона. Этот антиоксидант стоит в первой линии защиты организма от стресса. Исследования доказывают, что он уменьшает симптомы тревоги и депрессии.

Тахини — это кунжутная паста, которая является отличным источником аминокислоты L-триптофана. Она участвует в синтезе нейромедиатора серотонина, который улучшают настроение.

Семена подсолнечника эффективно убивают желание что-то погрызть, оно является еще и хорошим источником витамина Е, магния, марганца, селена, цинка, витаминов группы В и меди.

Брокколи. Диета, богатая крестоцветными овощами (например, брокколи или цветной капустой), может снизить риск развития некоторых видов рака, сердечных заболеваний и психических расстройств, особенно депрессии.

Ромашка. Еще с древних времен ромашку использовали как главный природный антистресс. И наши предки были правы: современные исследования показывают, что ромашковый чай и экстракт ромашки способствуют спокойному сну и уменьшают симптомы тревоги и депрессии.

Черника содержат много флавоноидных антиоксидантов, которые обладают мощным противовоспалительное и нейропротекторное действие. Они могут помочь уменьшить воспаление, связанное со стрессом, и защитить от повреждения клеток нервной системы.