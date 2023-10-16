Организм человека на 75% состоит из воды, поэтому правильная циркуляция жидкости крайне важна для полноценного функционирования всех органов. В то же время застой жидкости в организме — проблема, с которой сталкиваются многие люди.

Врач Андрей Кондратенко рассказал Фактам ICTV, что такое застой воды и как с ним бороться.

Почему в организме застаивается жидкость

Застой жидкости в организме может быть признаком серьезных проблем со здоровьем.

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1. Нарушение функции сердца

При нарушениях работы сердца, таких как сердечная недостаточность, аритмия или ишемическая болезнь, орган может быть не в состоянии обеспечить необходимую циркуляцию крови организмом.

— Это приводит к застою крови в сосудах и может вызвать отек ног и других частей тела, в особо тяжелых случаях также может быть отек легких, — говорит специалист.

2. Варикозная болезнь нижних конечностей

Из-за варикозной болезни могут возникать отеки нижних конечностей в связи с застоем крови.

3. Нарушение функции почек

— Почки отвечают за выведение лишней жидкости из организма, поэтому при нарушении функции почек также могут возникать отеки, — отмечает эксперт.

4. Заболевания щитовидной железы

Нарушение функции щитовидной железы может привести к застою жидкости в тканях организма.

5. Заболевания лимфатической системы

Нарушения в лимфатической системе препятствуют нормальному оттоку лимфы, соответственно накапливается и застаивается жидкость.

6. Заболевания печени

— Нарушение функций печени может привести к накоплению жидкости в брюшной полости (асцит), — говорит врач.

Застой жидкости в организме может быть симптомом серьезных заболеваний и требует лечения, которое должно быть направлено на решение основной причины.

— Если вы наблюдаете отеки, тяжесть или другие признаки застоя жидкости в организме, важно обратиться к врачу для обследования и лечения, — подчеркивает эксперт.

Как вывести лишнюю жидкость из организма в домашних условиях

Вывести лишнюю жидкость из организма в домашних условиях можно, придерживаясь нескольких базовых советов, но важно понять, что они не заменяют профессионального лечения в случае серьезных проблем.

1. Уменьшить потребление соли

Большое количество натрия в питании может способствовать задержке жидкости.

— Попробуйте ограничить потребление соли и продуктов, которые содержат много натрия, таких как фастфуд, готовые супы, консервированные продукты, — добавил специалист.

2. Увеличить потребление воды

Парадоксально, но употребление большего количества жидкости может помочь организму вывести лишнюю жидкость.

— Потребление достаточного количества жидкости активизирует почки, разжижает мочу и способствует выведению лишней жидкости, — объясняет врач.

3. Употреблять продукты, действующие как диуретики

Некоторые продукты обладают природными диуретическими свойствами, то есть способствуют выделению жидкости из организма. К таким продуктам относятся арбуз, аспарагус, петрушка, чай, кофе, лимоны.

4. Иметь регулярную физическую активность

Регулярная физическая активность способствует кровообращению и лимфатическому дренажу, что может помочь уменьшить застой жидкости.

5. Придерживаться здорового питания

Сбалансированная диета, которая включает в себя большое количество овощей и фруктов, может способствовать поддержанию нормального уровня жидкости в организме.

6. Ограничить употребление алкоголя

Алкогольные напитки также способствуют задержке воды в организме.

Какие таблетки принять, чтобы быстро вывести воду из организма

Принятие любых лекарств для выведения лишней жидкости из организма без консультации с врачом может быть опасным и даже вредным для вашего здоровья.

— Если у вас есть подозрение на застой жидкости или отек и вы рассматриваете возможность лечения, вам следует обратиться к медицинскому специалисту. Врач проведет осмотр, определит причину застоя жидкости и назначит необходимое лечение, — отмечает медик.

Применение некоторых лекарств для выведения лишней жидкости без рецепта может привести к дисбалансу жидкости и вызвать побочные эффекты. Лекарства, известные как диуретики, могут быть назначены только врачом после оценки вашего состояния здоровья. Поэтому важно получить профессиональную консультацию перед лечением.