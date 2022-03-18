Из-за войны в Украине у людей может обостряться чувство недоверия. У них может развиваться страх и подозрительность.

Что с этим делать, рассказала психотерапевт Анастасия Свердел.

– Каждая эмоция, которая неконтролируемо появляется в нашем теле – имеет важную функцию. Во время войны реальность такова, что доверять становится труднее. В каждом случае это является адекватным ответом нашей психики на данную реальность, – говорит Анастасия Свередел.

По ее словам, недоверие, страх и подозрительность необходимы тогда, когда помогают сохранять собственную жизнь и жизнь других людей.

— Недоверие позволяет не полагаться на случай. Страх идентифицирует опасность и помогает ее избежать. Подозрительность сосредотачивает внимание на потенциально разрушительных вещах, – продолжает она.

Однако постоянное пребывание в таком состоянии может истощать нервную систему. Поэтому нужно делать паузы и пытаться взять себя в руки.

Что делать с возобновлением доверия?

— Невозможно силой заставить себя или кого-то доверять. Но можно осознанно сделать этот выбор. Доверие к себе и своему народу значительно укрепляет чувство опоры и укрепляет психику. Доверие нашим Вооруженным Силам Украины, руководителям и всей украинской нации позволяет ощутить надежный фундамент, на который каждый из нас может опираться, — отмечает Анастасия Свередел.

Можно начинать с таких небольших шагов. Однако в то же время не стоит забывать, что человек сам ответственный за свою жизнь и от его решений тоже многое зависит.

Источник: Психологическая поддержка