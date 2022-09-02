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Завершит до конца 2022 года: Украина активно внедряет в здравоохранение европейские нормы

2 сентября 2022, 12:27
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медики
Источник: Depositphotos

До конца 2022 года будет выполнен план мероприятий по внедрению европейских директив в украинские нормативно-правовые акты в здравоохранении.

Об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения Украины Александр Комарида во время встречи с вице-президентом Европейской комиссии Маргаритисом Схинасом.

По словам первого заместителя, министерство уже плодотворно работает с рядом проектов и в дальнейшем видит перед собой две важные цели.

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Во-первых, речь идет о присоединении к Соглашению об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции. Это даст возможность получить безбарьерный доступ к фармацевтическому рынку ЕС.

Во-вторых, необходима имплементация украинского законодательства в области здравоохранения в соответствии с европейским.

Прежде всего, по словам Александра Комариды, речь идет о восстановлении инфраструктуры здравоохранения в целом и обучении украинских специалистов для развития систем реабилитации и психического здоровья.

Как уже сообщалось, по предварительным подсчетам, по меньшей мере 15 млн украинцев будут нуждаться в психологической помощи после завершения войны, а сейчас в ней уже нуждаются наши защитники.

Источник
Минздрав
Теги
Евросоюз МОЗ Украины
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