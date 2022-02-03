Мало кто задумывается, как и где должны храниться разные продукты. Чаще люди обращают внимание на срок хранения – дату, которую производители указывают на упаковке. Но иногда молочка прокисает раньше, зелень быстро увядает, а в крупах заводится моль.

Как правильно хранить разные продукты питания, рассказал эксперт реалити На ножах Алекс Якутов.

Как хранить крупы?

– Если вы приобретаете рис или гречку в пакете, можете хранить ее так ровно до тех пор, пока не откроете этот пакет, – рассказывает шеф. – После этого лучше пересыпать крупу в банку или контейнер, который герметично закрывается.

Срок жизни круп зависит не только от того, как вы их храните, но и у какого производителя приобретаете. Чем он лучше, тем ярче будет вкус крупы. Если вы покупали ее на вес в магазине, понятно, что долго ее хранить нельзя. Почему? Мы не знаем, с какого завода ее “подмели”, в каких условиях она лежала до того как попала на прилавок, а потом — к вам.

Как насчет свежей зелени?

– Лучше не хранить ее в пакете – так она скорее портится. Там заводятся разные микроорганизмы, – объясняет эксперт. – У меня есть специальный бокс для зелени. Туда я кладу бумажную салфетку, которую сбрызгиваю водой. На нее – зелень, которую тоже сбрызгиваю водой. Сверху накрываю влажной бумажной салфеткой.

Так веточки могут сохранять свою свежесть до 5-6 дней.

Как продлить жизнь экзотическим фруктам?

– Очень часто можно увидеть, как бананы, киви, манго и другие экзотические фрукты после покупки отправляют в холодильник, а затем удивляются, что они чернеют, начинают гнить и теряют вкусовые качества. Экзотические фрукты привыкли к теплому климату и высокой температуре, поэтому их нельзя хранить в холодильнике, – делится Алекс.

Лучшее место для них – сухое с комнатной температурой, например, кухонный шкаф. Бананы шеф рекомендует хранить отдельно от других фруктов, потому что они быстро созревают и начинают чернеть, помогая в этом и “соседям”.

Как сохранить свежесть мяса?

– Идеальный вариант – вакуумирование, – советует Алекс. – Без кислорода оно будет портиться медленнее. Но этот способ доступен не всем. Специальные аппараты достаточно дорогие.

Если вы купили мясо на вес, не храните его в пакете, переложите в сухой контейнер с крышкой. И не нужно перед этим его мыть, потому что микроорганизмы из воды осядут на продукте и начнут развиваться. А если купленное мясо уже было в вакуумной упаковке, не открывайте ее заранее. Лучше это сделать непосредственно перед приготовлением, чтобы увеличить срок хранения.

Где лучшее место для молочных продуктов?

– Многие ставят молочные продукты на дверцу холодильника. Но если вы хотите продлить им жизнь, поставьте поближе к задней стенке. Молочка – быстро портящийся продукт, которому нужна постоянная температура. Из-за частого открывания и закрывания дверцы температура там нестабильна, – объяснил Якутов.

Сметану из пакета после вскрытия упаковки переложите в стеклянную емкость с герметичной крышкой. Не храните ее в металлической посуде и не оставляйте в ней ложку.

Металл ускоряет процесс окисления, и продукт скорее испортится. Также учтите, что сметану нужно набирать только сухой и чистой ложкой. Ведь лишняя влага тоже способствует быстрому окислению.