Ученые обнаружили, что женщины среднего возраста, которые спят менее пяти часов за ночь, имеют больше рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Как сон влияет на здоровье сердца

Группа исследователей из Питтсбургского университета в течение 22 лет наблюдала за почти тремя тысячами женщин в возрасте от 42 до 52 лет. Ученые наблюдали за привычками участниц и состоянием их сердца.

14% женщин регулярно спали менее пяти часов за ночь. У них риск развития инсульта, инфаркта, сердечной недостаточности и ишемической болезни сердца был на 72% выше по сравнению с теми, кто отдыхал более шести часов.

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Еще более высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний зафиксировали у участниц, которые спали менее пяти часов более трех раз в неделю — на 75%.

Почему появляются проблемы с сердцем

Эксперты предполагают, что эта связь связана с увеличением артериального давления и резистентностью к инсулину при отсутствии качественного сна.

Неполноценный сон также способствует риску ожирения, что является фактором развития сердечно-сосудистых болезней.

Взрослым рекомендовано спать по крайней мере семь часов в ночь.

Источник: American Heart Association Circulation