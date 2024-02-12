Ученые обнаружили, что женщины, инфицированные вирусом папилломы человека (ВПЧ), имеют больше рисков развития атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые из Южной Кореи проводили исследование в течение 8,5 лет.

Ученые наблюдали за состоянием здоровья 163 250 корейских женщин с подтвержденным диагнозом ВПЧ, которые на момент начала исследования не имели сердечно-сосудистых заболеваний.

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В течение этого периода было выявлено 134 смерти от сердечно-сосудистых заболеваний среди женщин с ВПЧ. Риск смерти оказался в 1,5 раза выше, чем у неинфицированных.

Ученые также установили, что у женщин с ВПЧ риск развития атеросклероза был в 3,9 раза выше, ишемической болезни сердца — в 3,7 раза, инсульта — в 5,9 раза.

Женщины, которые инфицированы ВПЧ и страдают ожирением, имеют вдвое больше рисков смерти.

— Клиницисты должны следить за состоянием сердечно-сосудистой системы у пациентов с ВПЧ высокого риска, особенно тех, кто страдает ожирением или другими факторами риска, — сказала руководитель исследования, профессор Чеонг.

Источник: Clinical Advisor