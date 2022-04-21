До Пасхи осталось совсем мало времени, и хозяйки начали готовить блюда в праздничную корзину.
Шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал, какие блюда можно приготовить к празднику.
- Классическая пасха
Выпечка является основным атрибутом праздника.
- Зиньковская колбаса
Ее основными ингредиентами является свинина, кишки и пряности. Надо помнить, что мясо не должно быть перекрученным, а мелко порезанным.
- Пасхальный кекс с творогом
Кекс с ароматом лимонной цедры, ванильного сахара и ромовой эссенции не будет лишним в пасхальной корзине.
- Запеченное сало с ромашкой
Сало можно запечь с цветочками ромашки. Его прекрасно дополнит крепкая горчица или острый хрен.
- Минтай в панировке
Рыба – еще одно блюдо, которое обычно кладут в пасхальную корзину. Минтай в панировке из манки готовится просто, но имеет хороший вкус.
- Буженина с яблочным конфитюром
Надо взять хороший кусок мяса, добавить пряности и запечь в духовке. Рекомендуется готовить с розмарином и чесноком, а по желанию добавить еще несколько ложек натурального йогурта.
Источник: Клопотенко