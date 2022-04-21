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Собираем пасхальную корзину — какие блюда стоит приготовить к празднику

21 апреля 2022, 21:49
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Великдень
Источник: Pixabay

До Пасхи осталось совсем мало времени, и хозяйки начали готовить блюда в праздничную корзину.

Шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал, какие блюда можно приготовить к празднику.

  • Классическая пасха

Выпечка является основным атрибутом праздника.

  • Зиньковская колбаса

Ее основными ингредиентами является свинина, кишки и пряности. Надо помнить, что мясо не должно быть перекрученным, а мелко порезанным.

  • Пасхальный кекс с творогом

Кекс с ароматом лимонной цедры, ванильного сахара и ромовой эссенции не будет лишним в пасхальной корзине.

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  • Запеченное сало с ромашкой

Сало можно запечь с цветочками ромашки. Его прекрасно дополнит крепкая горчица или острый хрен.

  • Минтай в панировке

Рыба – еще одно блюдо, которое обычно кладут в пасхальную корзину. Минтай в панировке из манки готовится просто, но имеет хороший вкус.

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  • Буженина с яблочным конфитюром

Надо взять хороший кусок мяса, добавить пряности и запечь в духовке. Рекомендуется готовить с розмарином и чесноком, а по желанию добавить еще несколько ложек натурального йогурта.

Источник: Клопотенко

Теги
Евгений Клопотенко, Пасха, Советы
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