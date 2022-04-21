До Пасхи осталось совсем мало времени, и хозяйки начали готовить блюда в праздничную корзину.

Шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал, какие блюда можно приготовить к празднику.

Классическая пасха

Выпечка является основным атрибутом праздника.

Зиньковская колбаса

Ее основными ингредиентами является свинина, кишки и пряности. Надо помнить, что мясо не должно быть перекрученным, а мелко порезанным.

Пасхальный кекс с творогом

Кекс с ароматом лимонной цедры, ванильного сахара и ромовой эссенции не будет лишним в пасхальной корзине.

Запеченное сало с ромашкой

Сало можно запечь с цветочками ромашки. Его прекрасно дополнит крепкая горчица или острый хрен.

Минтай в панировке

Рыба – еще одно блюдо, которое обычно кладут в пасхальную корзину. Минтай в панировке из манки готовится просто, но имеет хороший вкус.

Буженина с яблочным конфитюром

Надо взять хороший кусок мяса, добавить пряности и запечь в духовке. Рекомендуется готовить с розмарином и чесноком, а по желанию добавить еще несколько ложек натурального йогурта.

Источник: Клопотенко