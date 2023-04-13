Никто не застрахован от предательства. Знаем немало случаев, когда люди в оккупации сдавали врагу своих родных и друзей. Но у каждого вероломства есть причина. Что толкает людей на предательство, Фактам ICTV рассказала психолог Любовь Жеребнева.

Мировоззренческие причины предательства

Здесь прежде всего речь идет о поведении, когда человек совершает определенные действия, которые вредят тем, кто его окружает и надеется на его порядочность.

Отдельно выделяют факторы, которые толкают человека на предательство из-за мировоззрения:

1. Внутренние факторы. Это может зависеть от культуры человека, его воспитания и уровня развития. Иногда это объясняется просто низким культуральным уровнем и упрощенными убеждениями, которые он усвоил в детстве, в которые верит и придерживается.

– Такой человек считает, что делает доброе дело, когда говорит более сильному “правду” о ком-то. Он наивно надеется, что делает хорошо, не думая о последствиях, – объясняет психолог.

2. Определенное идеологическое мировоззрение, зависящее от информации, потребляемой человеком. Это у него выстраивает систему ценностей, в частности национальные или патриотические убеждения, отношение к своей стране, каким-либо институтам, власти.

Такой человек будет иметь предвзятое отношение к чему-то, внушенное ему именно той информацией, которую он годами потреблял.

И в первом, и во втором случае важно понимать, насколько у такого человека развито критическое мышление и способность выбирать, на чью сторону встать.

В РФ, например, есть целый список знаменитых артистов, психологов, культурных или общественных деятелей, молчащих или поддерживающих войну против Украины.

В то же время есть Лия Ахеджакова, которая живет в том же окружении, варится в том же информационном котле, но ее отличают жизненные ценности, отношение к людям, убеждения.

– А еще способность критически мыслить, смелость иметь свое мнение, ощущение собственного достоинства, которое не перечеркнешь ничем, даже когда ты один, когда все против тебя. Своеобразный такой героизм. Но для этого нужно действительно обладать решительностью, мужеством, бесстрашием, – признает Любовь Жеребнева.

Психологические причины предательства

На предательство часто толкают эмоции. Они управляют человеком в решающий момент.

Здесь большое значение имеет:

Страх, который испытывает человек как угрозу собственной жизни или безопасности или жизни и здоровью своих близких. И это также может быть стимулом совершать какие-то поступки, которые могут кем-то расцениваться как измена. А кто-то другой или этот человек будут считать это помощью, с помощью которой он спас родных или себя. Зависть. Ощущение, когда человек понимает, что те, кому он завидовал, не обладают достаточной властью или силой, находятся в уязвимом положении и не имеют стопроцентной безопасности. В таком случае человек может компенсировать свою зависть или такую скрытую агрессию за счет так называемой мести. Своеобразное самоутверждение за чужой счет.

Могут быть и другие психологические факторы, например, полное отсутствие эмпатии к чужим страданиям.

Маргинальные причины предательства

Это достаточно условное название, объединенное одним: предатель получает награду за свое вероломство. Часто даже не скрывает того, что предал, потому что хотел заработать на этом.

В этом случае людей на измену толкает:

Выгода – потребительское отношение к миру: я там, где выгоднее, отбросив все моральные преграды. Желание заработать деньги. Стремление получить какие-то материальные ценности – подарок или должность.

Есть люди, которых на измену толкает желание извлечь моральную выгоду. Здесь заключается своеобразная сделка с врагом: мы тебя оценим или исполним твое заветное желание, но ты дай нам нужную информацию или укажи на кого-нибудь.

Психологический портрет предателя

– Важно понимать, какой человек склонен к предательству, – объясняет психолог. – На первом месте у предателя будет стоять неуверенность в себе, которую человек пытается компенсировать недостойными поступками, самоутвердиться за счет тех, кого он сдает, кому разрушает жизнь.

Это могут быть эгоистические или нарциссические черты характера. То есть человек не способен сочувствовать, сопереживать другим, он заботится только о себе, о своем самоудовлетворении, о своем эго.

Это может быть человек слабохарактерный, податливый, который не может отказать. Ему сказали что-то делать, он идет и выполняет. И потом оправдывает это тем, что его заставили.

Еще одна характеристика людей, склонных к таким действиям – внушаемость, зависимость от чужого мнения. Предатели наслушались определенной информации, поверили в нее и сделали это с мыслью, что они совершают зло оправданно.

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Во все времена предательство выглядело одинаково: кто за кусок хлеба, кто по идеологическим мотивам, кто боялся за жизнь своих близких. Что заставляло семью репрессированного отказываться от своего отца? Какие это могли быть мотивы?

— Элементарные: страх за жизнь, карьеру, будущее своих детей, угроза собственной безопасности, — объясняет психолог. – И люди отказывались от самых родных. Писали: прошу не считать меня сыном предателя Родины.

Идеология тогда идеализировала “павликов морозовых”. Прошли десятилетия, пока появилось само мнение: это нездорово. Сейчас уже невозможно на уровне закона свидетельствовать против своих близких, тогда это было абсолютной нормой.

Да и мотивация во все времена была неизменной: я хочу твой дом или твою жену, или твою должность, или твое состояние. Это и отношение к другим людям как к материалу, когда их не жалко, а жалко только себя.

Либо мораль вывернута, либо этики не хватает, либо психика так разрушена, что в человеке нет возможности сопереживать, сочувствовать. Это может быть и одно, и другое. И таких людей много.

Это могут быть врожденные нарушения, стиль воспитания такой, когда человек не имеет опыта сопереживания, закрыт в своих эмоциях. Или просто ведет себя как манипулятор: то, что мне удобно, меня оправдывает, а к другим нет дела.

Важно помнить: тот, кто предал раз, сделает это снова. Даже спецслужбы во времена Второй мировой писали в характеристиках таких людей: склонный к предательскому поведению. Поэтому лучший способ уберечься — держаться подальше от предателя.