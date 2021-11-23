Глава Оксфордской программы прививки профессор сэр Эндрю Поллард заявил, что Covid-19 больше не является болезнью вакцинированных. По его словам, непрекращающийся ужас пациентов, тяжело дышащих в больнице, теперь в основном ограничивается людьми, которые не прошли вакцинацию.

Эндрю Поллард, известный также как разработчик Covid-вакцины Oxford/ AstraZeneca, убежден, что несмотря на более заразный Дельта-вариант, который продолжает инфицировать миллионы людей, большинство полностью вакцинированных будут испытывать только легкие инфекции, которые являются не более чем неприятным неудобством.

Ученый выразил надежду на то, что распространение бустерных уколов и иммунитет от летнего распространения Дельта-варианта помогут избежать всплеска инфекций, наблюдаемого сегодня в некоторых частях Европы.

По словам Полларда, Covid-19 по-прежнему будет оказывать серьезное давление этой зимой. Непривитые пациенты, пациенты с ослабленным иммунитетом, а также люди старшего возраста, пусть и полностью вакцинированные, все еще рискуют стать жертвами агрессивного вируса.

Ни одна мера сама по себе не будет успешной. Нам нужна комбинация мер, которая включает в себя повторную вакцинацию, третьи дозы, а также ношение масок и соблюдение осторожности, чтобы не передать вирус, убежден ученый.