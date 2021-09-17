Сон напрямую связан с психическим и эмоциональным здоровьем. Человек может нормально питаться, заниматься спортом, однако если он мало спит, ли качество сна оставляет желать лучшего, это не поможет сохранить здоровье, в частности психическое.

Если человек видит, что у него плохое настроение, он чувствует усталость, апатию, нежелание что-то делать, это признак того, что нужно пересмотреть свой режим сна и привычки перед отдыхом.

— Наш режим сна очень тесно коррелирует с нашим уровнем эмоционального благополучия, — говорит американский психолог Джон Даффи.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, взрослые должны спать не менее семи часов в сутки. Однако, помимо количества, важно также помнить о качестве. Специалист назвал привычки, которые помогут настроить режим сна и высыпаться.

Как высыпаться

Никаких смартфонов

Привычка засыпать со смартфоном отражается на качестве сна.

— Я рекомендую своим клиентам вообще держать мобильные телефоны и другие экраны подальше от спальни, заменяя их книгой, медитацией или успокаивающей музыкой, — добавляет Джон Даффи.

Одинаковое время сна

Чтобы высыпаться, рекомендуется четкое время отдыха и пробуждения. С графиком современных людей это сделать сложно, однако нужно стремиться к этому.

Больше движений

Кроме того, важно двигаться в течение дня. Упражнения помогают быстрее уснуть и лучше высыпаться.