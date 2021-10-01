Осенью организм человека начинает готовиться к зиме и запасаться жиром. Это может не нравиться людям, которые усердно борются с ним с помощью диет и спортзалов. С целью избавиться от жировых отложений они могут прикладывать еще больше усилий, изнуряя свой организм.
Это не принесет пользы и будет похоже на войну с собственным организмом, говорит консультант по питанию Тимофей Товстыженко.
— Мы стремимся сделать нечто, противоположное желанию нашего тела. Это называется словом стресс, — говорит Тимофей Товстыженко.
По его словам, жир — жизненно необходим организму осенью.
Именно поэтому он его накапливает.
Зачем жир осенью:
- из-за похолодания нужны энергетические запасы для адаптации и согревания;
- больше жира уходит на увлажнение кожи;
- он используется для накопления витаминов А, D, E, которые служат для борьбы с вирусами;
- жир защищает внутренние органы от механических повреждений;
- в жировой ткани синтезируются разнообразные биологически активные вещества, в ней, например, вырабатываются гормоны.
Борьба с жиром осенью может спровоцировать различные заболевания.
— Любое изменение в количестве жировой ткани — как недостаток, так и избыток — приводит к нарушению выработки целого ряда веществ, а это может стать причиной метаболических отклонений, некоторые из которых, действительно, приводят к болезням и перманентным воспалениям, — продолжает консультант по питанию.
Также Тимофей Товстыженко назвал норму количества жировой ткани для мужчин и женщин разных возрастов.
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Мужчины:
- до 20 лет — 11-22%;
- 20-40 лет — 13-24%
- 60+ лет — 15-28%.
Женщины:
- до 20 лет — 16-27%;
- 20-40 лет — 18-29%;
- 60+ лет — 20-35%.
Консультант по питанию рекомендует осенью между рафинированными углеводами и жирами выбирать последние и есть больше таких продуктов, как орехи, жирная рыба, иногда жирные молочные продукты, немного масел. Кушать их следует в меру, чтобы не хотелось спать.