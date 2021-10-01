Осенью организм человека начинает готовиться к зиме и запасаться жиром. Это может не нравиться людям, которые усердно борются с ним с помощью диет и спортзалов. С целью избавиться от жировых отложений они могут прикладывать еще больше усилий, изнуряя свой организм.

Это не принесет пользы и будет похоже на войну с собственным организмом, говорит консультант по питанию Тимофей Товстыженко.

— Мы стремимся сделать нечто, противоположное желанию нашего тела. Это называется словом стресс, — говорит Тимофей Товстыженко.

По его словам, жир — жизненно необходим организму осенью.

Именно поэтому он его накапливает.

Зачем жир осенью:

из-за похолодания нужны энергетические запасы для адаптации и согревания;

больше жира уходит на увлажнение кожи;

он используется для накопления витаминов А, D, E, которые служат для борьбы с вирусами;

жир защищает внутренние органы от механических повреждений;

в жировой ткани синтезируются разнообразные биологически активные вещества, в ней, например, вырабатываются гормоны.

Борьба с жиром осенью может спровоцировать различные заболевания.

— Любое изменение в количестве жировой ткани — как недостаток, так и избыток — приводит к нарушению выработки целого ряда веществ, а это может стать причиной метаболических отклонений, некоторые из которых, действительно, приводят к болезням и перманентным воспалениям, — продолжает консультант по питанию.

Также Тимофей Товстыженко назвал норму количества жировой ткани для мужчин и женщин разных возрастов.

View this post on Instagram Публикация от Питание•Фигура•Тело•Вес (@tymofiitovstyzhenko)

Мужчины:

до 20 лет — 11-22%;

20-40 лет — 13-24%

60+ лет — 15-28%.

Женщины:

до 20 лет — 16-27%;

20-40 лет — 18-29%;

60+ лет — 20-35%.

Консультант по питанию рекомендует осенью между рафинированными углеводами и жирами выбирать последние и есть больше таких продуктов, как орехи, жирная рыба, иногда жирные молочные продукты, немного масел. Кушать их следует в меру, чтобы не хотелось спать.