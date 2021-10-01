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Жир нужен! Нужно ли худеть осенью и чем это грозит

1 октября 2021, 14:13 Людмила Грубнік
бег
Источник: Pixabay

Осенью организм человека начинает готовиться к зиме и запасаться жиром. Это может не нравиться людям, которые усердно борются с ним с помощью диет и спортзалов. С целью избавиться от жировых отложений они могут прикладывать еще больше усилий, изнуряя свой организм.

Это не принесет пользы и будет похоже на войну с собственным организмом, говорит консультант по питанию Тимофей Товстыженко.

— Мы стремимся сделать нечто, противоположное желанию нашего тела. Это называется словом стресс, — говорит Тимофей Товстыженко.

По его словам, жир — жизненно необходим организму осенью.

Именно поэтому он его накапливает.

Зачем жир осенью:

  • из-за похолодания нужны энергетические запасы для адаптации и согревания;
  • больше жира уходит на увлажнение кожи;
  • он используется для накопления витаминов А, D, E, которые служат для борьбы с вирусами;
  • жир защищает внутренние органы от механических повреждений;
  • в жировой ткани синтезируются разнообразные биологически активные вещества, в ней, например, вырабатываются гормоны.

Борьба с жиром осенью может спровоцировать различные заболевания.

— Любое изменение в количестве жировой ткани — как недостаток, так и избыток — приводит к нарушению выработки целого ряда веществ, а это может стать причиной метаболических отклонений, некоторые из которых, действительно, приводят к болезням и перманентным воспалениям, — продолжает консультант по питанию.

Также Тимофей Товстыженко назвал норму количества жировой ткани для мужчин и женщин разных возрастов.

Мужчины:

  • до 20 лет — 11-22%;
  • 20-40 лет — 13-24%
  • 60+ лет — 15-28%.

Женщины:

  • до 20 лет — 16-27%;
  • 20-40 лет — 18-29%;
  • 60+ лет — 20-35%.
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Консультант по питанию рекомендует осенью между рафинированными углеводами и жирами выбирать последние и есть больше таких продуктов, как орехи, жирная рыба, иногда жирные молочные продукты, немного масел. Кушать их следует в меру, чтобы не хотелось спать.

Теги
Дієта , Здорове харчування , Советы , Схуднення
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