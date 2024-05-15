Жировые отложения на боках и животе: действительно ли это так вредно для здоровья

Многие люди переживают, когда на теле появляются жировые отложения, однако они играют важную роль для здоровья.

Какую именно и почему жир, включая висцеральный, полезен для нашего организма — в материале Факты ICTV.

Почему жир — это важный компонент

1. Энергетический запас

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Жир служит важным источником энергии для нашего тела. Один грамм жира содержит вдвое больше энергии, чем один грамм углеводов или белков.

То есть он может спасти нас во время голода или интенсивной физической активности.

2. Защита органов

Висцеральный жир, который окружает наши внутренние органы, функционирует как их естественный амортизатор.

Он отделяет органы и защищает от травм и ударов. Без достаточного слоя висцерального жира органы могут быть более уязвимыми и получить серьезные повреждения.

Кроме того, жир, накапливающийся вокруг ягодиц и бедер помогает работе сердца и улучшает наш метаболизм.

3. Гормональный баланс

Некоторые гормоны вырабатываются нашим телом только при участии жира. Например, эстроген и тестостерон, которые влияют на состояние нашего здоровья и функционирование организма в целом.

4. Нейрозащита

Жир также играет важную роль в защите нервной системы. Миелиновые оболочки, окружающие нервные волокна, содержат жирные кислоты, которые способствуют передаче сигналов по нервам.

Без достаточного количества жира нервная система может функционировать не так эффективно.

5. Поддержание здоровой кожи и волос

Жир имеет ключевое значение для здоровья кожи и волос. Он обеспечивает влагу и защиту от вредных внешних факторов, а также помогает сохранять волосы сильными и блестящими.

Ключ к долголетию

Однако последние научные исследования предоставляют много веских доказательств, что снижение уровня висцерального жира может быть ключом к долголетию.

1. Уменьшение риска сердечных заболеваний

По данным ученых, люди с большим количеством висцерального жира чаще страдают сердечными приступами или другими болезнями сердца.

2. Предупреждение диабета II типа

Высокий уровень висцерального жира связан с инсулинорезистентностью, что может привести к развитию диабета. Снижение висцерального жира способствует улучшению чувствительности к инсулину и может помочь предупредить развитие этого заболевания.

3. Здоровый метаболизм

Люди с меньшим объемом висцерального жира обычно имеют лучший метаболизм и могут эффективнее сжигать калории. Это может помочь в поддержании здорового веса и предотвращении избыточных килограммов.

4. Качество и продолжительность жизни

Уменьшение висцерального жира может улучшить качество жизни. Ведь те, кто следит за фигурой, уделяет внимание физической активности и придерживается принципов здорового питания часто чувствуют больше энергии, имеют лучшее настроение и меньше устают.

В целом, ученые и врачи подтверждают, что снижение уровня висцерального жира является прогнозом долгосрочного здоровья. Поэтому для функционирования нашего организма важно сбалансировать его количество.