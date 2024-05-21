Гигантский борщевик, который называют едва ли не самым опасным растением, обжег 4-летнего мальчика так сильно, что даже солнечные лучи, попадающие на его кожу, вызывают страдания малыша.

Ожог проявляется под действием солнечных лучей

Ребенок вынужден избегать солнечных лучей и носить футболки с длинными рукавами. Сколько так будет продолжаться, пока неизвестно.

Отем и Стивен Маккаун вместе со своим четырехлетним сыном Бентли отправились в отпуск в Дублин, на игру в софтбол. Бентли играл в кустах с другими детьми, ожидая родителей.

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Когда он вышел оттуда, мама увидела, что рука ребенка покраснела и на ней появились волдыри. Сначала решили, что ребенок обжегся крапивой, поэтому и не очень волновались.

Однако когда волдыри стали увеличиваться и охватили все предплечье, к тому же появились красные язвы, вызвали врачей.

Могут остаться пигментация и рубцы

Тогда 27-летняя мама впервые услышала об ожогах борщевиком. Химические вещества, содержащиеся в его соке, могут вызвать фотодерматит или фоточувствительность к солнечному свету. Это, в свою очередь, приводит к появлению пигментации, волдырей и долговременных рубцов.

По данным Королевского садоводческого общества, сок гигантских растений борщевика может вызвать сильные ожоги кожи человека именно под действием солнечного света.

Врачи утверждают, что коже Бентли могут понадобиться месяцы, чтобы зажить, по крайней мере все лето ему следует избегать солнечных лучей и носить одежду с длинными рукавами.

Даже после того как волдыри исчезнут, кожа на руке может изменить цвет и будет оставаться чувствительной к солнечному свету.

— Дети не всегда могут знать об опасности конкретного растения, но родители должны осознать, что ожоги борщевика слишком опасны, — говорит Отем.

Женщина теперь знает, что надо проявлять внимательность, прежде чем отправлять детей играть на природе.