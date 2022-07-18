Из-за сильного стресса, вызванного войной, в Украине наблюдается рост преждевременных родов. Именно поэтому возросла необходимость в пополнении парка специальных неонатальных реанимобилей.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава. И уточнила: например, в Харьковской области. Ведь Харьков и другие города – под постоянными обстрелами, а на Изюмском направлении ведутся активные боевые действия.

Сейчас смотрят

По словам заведующей отделом выездной консультативной медицинской помощи и медицины катастроф КНП Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Харьковского областного совета Елены Гришаниной, с начала войны 28 мальчиков и девочек в возрасте от нескольких часов от рождения до одного месяца были перевезены в инкубаторах для оказания квалифицированной помощи в профильных медучреждениях.

— Для этого используются неонатальные реанимобили, оборудованные детскими инкубаторами. Такие неонатальные реанимобили спасают жизни. Их крайне необходимо иметь больше, — говорится с сообщении Минздрава.

Отмечается, что районные больницы переполнены роженицами, которых с младенцами из-за осложнений часто приходится транспортировать в областной центр.

Фото: Минздрав