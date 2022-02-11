Новое исследование показывает, что ограничение калорий улучшает метаболические и иммунные реакции, которые помогают определить, как долго человек проживет, так и сколько лет хорошего здоровья у него будет.

— Умеренное ограничение калорий в течение двух лет перестраивает многие метаболические и иммунные реакции, которые увеличивают продолжительность жизни и являются показателем здоровья, — сказал заместитель исполнительного директора по клиническим наукам в Центре биомедицинских исследований Пеннингтона Эрик Равуссин.

В новом исследовании использовались данные, собранные Pennington Biomedical CALERIE 2 (Комплексная оценка долгосрочных эффектов снижения потребления энергии), самого продолжительного исследования ограничения калорий на людях. Новое исследование опубликовано в журнале Science.

Исследование показало, что люди, которые сократили потребление калорий примерно на 14 % в течение двух лет, вырабатывали больше Т-клеток, играющих ключевую роль в иммунной функции и замедляющих процесс старения.

— С возрастом вилочковая железа человека сжимается и вырабатывает меньше Т-клеток. В результате пожилым людям труднее бороться с инфекциями и некоторыми видами рака, — сказал Эрик Равуссин. — Ограничение калорий помогает предотвратить сокращение вилочковой железы, поэтому у человека вырабатывается больше Т-клеток.

По словам доктора Равуссина, помимо улучшения иммунитета увеличение Т-клеток связано со способностью сжигать запасы жирных кислот для получения энергии. Это важно, потому что, если человек не сжигает это топливо, жир может накапливаться в таких органах, как мышцы и печень, что приводит к резистентности к инсулину, ожирению, диабету 2 типа и ускоряет старение.

Исследования показали, что ограничение калорий на 40 % у грызунов продлевает их жизнь.

Ограничение калорийности пищи также снижает уровень гена, кодирующего ацетилгидролазу фактора активации тромбоцитов (PLA2G7). Снижение PLA2G7 приносит пользу для здоровья, включая снижение возрастного воспаления и улучшение метаболического здоровья.

— Если исследователи найдут способ использовать этот процесс, они смогут создать метод продления периода здоровья человека (время, в течение которого человек будет чувствовать себя хорошо), — сказал исполнительный директор Pennington Biomedical Джон Кирван, доктор философии.

А исследования американских ученых показало, что на потребление калорий во время бодрствования влияет продолжительность сна. Понимание этого процесса может в корне изменить наши представления об эффективной потере веса.