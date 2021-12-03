Пластическая хирургия сейчас достигла значительных высот, в том числе и в Украине. Самыми популярными остается тройка хирургических вмешательств – маммопластика, абдоминопластика и ринопластика.

Об особенностях этих операций и показаниях к ним рассказал пластический хирург, заслуженный врач Украины Дмитрий Слоссер.

– Наиболее распространенной операцией является увеличение груди. Однако иногда пациентки обращаются и за уменьшением молочных желез – это так называемая редукционная маммопластика. Существует целый ряд причин – как косметических, так и медицинских, из-за которых женщины нуждаются в уменьшении груди, – объясняет Дмитрий Слоссер.

По его словам, большая, тяжелая грудь вызывает дискомфорт — из-за чрезмерной нагрузки возникают боли в плечах, шее, спине. Также под грудью появляются опрелости и сыпи, особенно в жаркую погоду. Кроме того, чрезмерно большой бюст может мешать определенным видам деятельности, например, занятию спортом. Операция по уменьшению груди заключается в удалении лишнего жира, ткани и кожи. Она проводится стационарно и в среднем занимает 2-3 часа.

Показания к уменьшению груди:

чрезмерный объем молочных желез, который вызывает дискомфорт или провоцирует проблемы со здоровьем;

изменение формы груди в результате операций, беременности, лактации, возрастных причин.

Еще одна популярная операция – абдоминопластика, то есть коррекция мышц и кожи живота.

– Довольно часто такой запрос поступает от женщин, недовольных состоянием своей талии после беременности и родов. Кроме того, коррекция кожи и тканей брюшины может потребоваться после резкого уменьшения веса, нарушения гормонального баланса или по индивидуальным причинам, связанным с комплекцией, — добавляет пластический хирург.

Наряду с полной абдоминопластикой, довольно сложной операцией, в современной реконструктивной хирургии все чаще применяется мини-абдоминопластика. Она подходит, если позволяет комплекция и пациент имеет небольшие дефекты кожного покрова брюшной стенки.

Основные показания для такой абдоминопластики:

наличие растяжек кожи, преимущественно в подбрюшном участке, дряблость кожи;

различие прямых мышц живота (диастаз);

наличие в нижней части живота кожно-жирового “фартука”;

пупочная грыжа;

крупные послеоперационные рубцы на животе.

И еще один распространенный вид пластической операции – ринопластика.

— Это хирургическое изменение размеров или формы носа, имеющее эстетическую или медицинскую причину. Что касается эстетики, все понятно — пациентам не нравится форма или особенности их носа, и они стремятся их исправить. Например, холмик на переносице, слишком длинный или острый нос, утолщенная переносица и тому подобное, — комментирует Дмитрий Слоссер.

Но часто такие операции необходимы для устранения врожденных патологий и последствий травм.

Показания к операции:

осложненное носовое дыхание или другие формы дисфункции;

переломы или искривление носовой перегородки;

деформация носовых раковин;

врожденные патологии хрящей или костей носа;

полипы;

осложнения после ранее проведенных оперативных вмешательств.

Что касается общих противопоказаний к проведению пластических операций, то они почти для всех одинаковы:

возраст от 18 лет;

беременность и период кормления грудью;

наличие серьезных заболеваний внутренних органов, в частности, онкологические, инфекционные, сердечно-сосудистые, эндокринные заболевания;

сахарный диабет;

нарушение свертывания крови;

мастопатия (в случае маммопластики);

свежие операционные рубцы на брюшной стенке (в случае адбоминопластики);

психические расстройства или нестабильное эмоциональное состояние.

– Последний пункт я бы выделил отдельно. Иногда хирургам приходится отказывать пациентам именно потому, что решение принимается либо под давлением, либо под влиянием настроения, — добавляет специалист.

По его словам, хирургическое вмешательство – серьезный шаг, на который нужно решаться, находясь в стабильном психологическом состоянии.