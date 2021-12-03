Пластическая хирургия сейчас достигла значительных высот, в том числе и в Украине. Самыми популярными остается тройка хирургических вмешательств – маммопластика, абдоминопластика и ринопластика.
Об особенностях этих операций и показаниях к ним рассказал пластический хирург, заслуженный врач Украины Дмитрий Слоссер.
– Наиболее распространенной операцией является увеличение груди. Однако иногда пациентки обращаются и за уменьшением молочных желез – это так называемая редукционная маммопластика. Существует целый ряд причин – как косметических, так и медицинских, из-за которых женщины нуждаются в уменьшении груди, – объясняет Дмитрий Слоссер.
По его словам, большая, тяжелая грудь вызывает дискомфорт — из-за чрезмерной нагрузки возникают боли в плечах, шее, спине. Также под грудью появляются опрелости и сыпи, особенно в жаркую погоду. Кроме того, чрезмерно большой бюст может мешать определенным видам деятельности, например, занятию спортом. Операция по уменьшению груди заключается в удалении лишнего жира, ткани и кожи. Она проводится стационарно и в среднем занимает 2-3 часа.
Показания к уменьшению груди:
- чрезмерный объем молочных желез, который вызывает дискомфорт или провоцирует проблемы со здоровьем;
- изменение формы груди в результате операций, беременности, лактации, возрастных причин.
Еще одна популярная операция – абдоминопластика, то есть коррекция мышц и кожи живота.
– Довольно часто такой запрос поступает от женщин, недовольных состоянием своей талии после беременности и родов. Кроме того, коррекция кожи и тканей брюшины может потребоваться после резкого уменьшения веса, нарушения гормонального баланса или по индивидуальным причинам, связанным с комплекцией, — добавляет пластический хирург.
Наряду с полной абдоминопластикой, довольно сложной операцией, в современной реконструктивной хирургии все чаще применяется мини-абдоминопластика. Она подходит, если позволяет комплекция и пациент имеет небольшие дефекты кожного покрова брюшной стенки.
Основные показания для такой абдоминопластики:
- наличие растяжек кожи, преимущественно в подбрюшном участке, дряблость кожи;
- различие прямых мышц живота (диастаз);
- наличие в нижней части живота кожно-жирового “фартука”;
- пупочная грыжа;
- крупные послеоперационные рубцы на животе.
И еще один распространенный вид пластической операции – ринопластика.
— Это хирургическое изменение размеров или формы носа, имеющее эстетическую или медицинскую причину. Что касается эстетики, все понятно — пациентам не нравится форма или особенности их носа, и они стремятся их исправить. Например, холмик на переносице, слишком длинный или острый нос, утолщенная переносица и тому подобное, — комментирует Дмитрий Слоссер.
Но часто такие операции необходимы для устранения врожденных патологий и последствий травм.
Показания к операции:
- осложненное носовое дыхание или другие формы дисфункции;
- переломы или искривление носовой перегородки;
- деформация носовых раковин;
- врожденные патологии хрящей или костей носа;
- полипы;
- осложнения после ранее проведенных оперативных вмешательств.
Что касается общих противопоказаний к проведению пластических операций, то они почти для всех одинаковы:
- возраст от 18 лет;
- беременность и период кормления грудью;
- наличие серьезных заболеваний внутренних органов, в частности, онкологические, инфекционные, сердечно-сосудистые, эндокринные заболевания;
- сахарный диабет;
- нарушение свертывания крови;
- мастопатия (в случае маммопластики);
- свежие операционные рубцы на брюшной стенке (в случае адбоминопластики);
- психические расстройства или нестабильное эмоциональное состояние.
– Последний пункт я бы выделил отдельно. Иногда хирургам приходится отказывать пациентам именно потому, что решение принимается либо под давлением, либо под влиянием настроения, — добавляет специалист.
По его словам, хирургическое вмешательство – серьезный шаг, на который нужно решаться, находясь в стабильном психологическом состоянии.