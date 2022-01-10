Исследования показывают, что изменение климата приведет к увеличению количества случаев образования камней в почках.

Повышение температуры из-за глобального потепления приведет к увеличению случаев образования камней в почках в течение следующих семи десятилетий, даже если будут приняты меры по сокращению выбросов парниковых газов, заявили исследователи из Детской больницы Филадельфии (CHOP).

На основе данных исследование показало, что рост будет более резким, если не будут приняты никакие меры, но рост произойдет также, если выбросы уменьшатся, что будет стоить государственной системе здравоохранения примерно $57 млн ​​в последнем сценарии и $99 млн, если ничего не делать .

— Хотя невозможно с уверенностью предсказать, как будущая политика замедлит или ускорит выбросы парниковых газов и антропогенное изменение климата, и точно знать, какими будут суточные температуры в будущем, наш анализ показывает, что потепление планеты, вероятно, приведет к увеличению нагрузки на почки, — сказал детский уролог, д.м.н. Грегори Э. Тасиан.

Почечнокаменная болезнь – состояние, вызванное жесткими отложениями минералов, которые образуются в концентрированной моче и вызывают боль при прохождении через мочевыводящие пути. За последние 20 лет заболеваемость возросла, особенно среди женщин и подростков.

Предыдущие исследования показали, что высокие температуры окружающей среды увеличивают риск развития мочекаменной болезни. В Соединенных Штатах наблюдается увеличение заболеваемости мочекаменной болезнью с севера на юг, а также быстрый рост риска появления камней в почках после жарких дней.

Однако предыдущие исследования точно не прогнозировали, как изменение климата повлияет на тяжесть мочекаменной болезни в будущем.

Для этого исследователи создали модель для оценки влияния тепла на будущие камни в почках. Исследователи решили использовать штат Южная Каролина, поскольку она находится в пределах пояса мочекаменной болезни Соединенных Штатов, региона на юго-востоке США с более высокой частотой почечнокаменной болезни.

Исследователи впервые определили взаимосвязь между историческими суточными средними температурами в штате и наличием камней в почках в Южной Каролине с 1997 по 2014 годы. Исследователи использовали температуры по влажному термометру (WBT), показатель влажного тепла, учитывающий как тепло, так и влажность, что является более точным показателем температуры для прогнозирования камней в почках.

Затем они использовали данные для прогнозирования количества возникновения камней в почках из-за жары, и связанных с этим расходов до 2089 года на основе прогнозируемого ежедневного WBT по двум сценариям изменения климата.

Первый сценарий изменения климата представляет собой промежуточное будущее с переходом на источники энергии с более низкими выбросами, использованием технологии улавливания углерода, ценами на выбросы CO2 и расширением лесных угодий с сегодняшнего дня до 2100 года.

Второй сценарий – будущее с преимущественно не уменьшаемыми выбросами парниковых газов. Он прогнозирует повышение средней температуры до 2085-2089 годов.

Используя свою модель, исследователи обнаружили, что к 2089 году количество камней в почках из-за жары увеличится в масштабах штата на 2,2% от базового уровня.

Ученые не часто говорят о влиянии изменения климата на здоровье людей, но потепление планеты окажет значительное влияние на здоровье детей, считают исследователи-педиатры.