Как заявил директор Центра исследований и политики в области инфекционных заболеваний Университета Миннесоты (CIDRAP) Майкл Остерхольм, для того, что стали доступны миллионы доз вакцин против обезьяньей оспы понадобятся месяцы, если не годы.

— В конце концов, мы сможет взять это под контроль, — выразил уверенность эксперт, говоря о о растущей глобальной вспышке обезьяньей оспы.

По словам Майкла Остерхольма, без широкой доступности вакцины инфекцию сдержать невозможно.

Сообщается, что ряд экспертов полагают, что двухдозовая вакцина Jynneos от Bavarian Nordic должна быть быстро изучена, чтобы увидеть, можно ли использовать методы экономии дозы, такие как введение разовой дозы с отсроченным интервалом до второй дозы.

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Кроме того, по их мнению, использование уменьшенной дозы внутрикожно вместо внутримышечно может быть еще одним жизнеспособным вариантом для получения большего количества прививок людям, которые наиболее подвержены риску заражения.

На данный момент этой группой в основном остаются мужчины, практикующие секс с мужчинами (МСМ).

Пока общедоступные вакцины не станут легкодоступными, эта группа должна делать все возможное, чтобы ограничить факторы риска заражения вирусом, уверены эксперты.

И отмечают, что, в отличие от герпеса, ВИЧ или других инфекций, передающихся половым путем, оспа обезьян проходит сама по себе, и людям нужно будет воздерживаться от секса только в течение 2–4 недель, пока их поражения не заживут. В этом случае человек становится невосприимчивым к вирусу и в будущем у него не будет сыпи.