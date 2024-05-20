Ученые обнаружили в семенниках мужчин микропластик и обнародовали результаты исследования в журнале Toxicological Sciences.

Анализ показал, что органы могут быть загрязнены 12 разновидностями микропластика, который используют для изготовления упаковочных материалов.

Как загрязнение окружающей среды влияет на здоровье

Загрязнение окружающей среды пластиком негативно влияет не только на природу, но и на здоровье людей и животных.

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Ученые нашли в яичках мужчин самый распространенный тип пластика невероятно высокой концентрации — 328,4 мг на 1 г образца. Они считают, что это может уменьшить мужскую фертильность и привести к бесплодию.

До этого остатки пластикового загрязнителя неоднократно обнаруживали в крови, сердце и плаценте. Все это создает повышенные риски для развития сердечных и других болезней.

Источник: Toxicological Sciences