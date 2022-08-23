Датская исследовательская группа из Университета Гентофте в Копенгагене обнаружила, что у тех, кто регулярно принимает препарат на основе каннабиса для лечения хронической боли, риск развития аритмии повышен на 74% — проблемы, при которой сердце человека бьется нерегулярно.

Исследователи, которые опубликовали свои выводы в понедельник, 22 августа, в журнале Европейского общества кардиологов, собрали данные почти 5 тыс. пациентов, которым был прописан каннабис для снятия болевых симптомов.

Каждого из участников сравнивали с пациентами, которые также страдают от хронической боли, но не принимают препарат. За добровольцами наблюдали в течение около полугода.

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Выяснилось, что примерно у 0,86% тех, кто употреблял марихуану для облегчения боли, развилась аритмия — по сравнению с 0,49% в контрольной группе. Это означает 74-процентный скачок риска, основанного на использовании препарата.

При этом исследователи не обнаружили увеличения риска, связанного с острым коронарным синдромом или сердечной недостаточностью. Хотя, как отметили ученые, эти 74% ошеломляют. Ведь, по их словам, необработанные данные в обеих группах составляли лишь доли процента.

Аналитик политики в области здравоохранения в Калифорнийском университете Сан-Диего Юян Ши, которая ведет исследования употребления каннабиса, ранее в этом году отметила неблагоприятное воздействие травки на психическое здоровье молодежи.

Она предупредила, что употребление каннабиса может также ухудшить дыхание и привести к сердечным заболеваниям.