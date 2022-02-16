Согласно новому исследованию ученых Дании, люди, перенесшие сердечный приступ, могут быть немного менее склонны к развитию болезни Паркинсона в более позднем возрасте, чем люди из общей популяции.

Болезнь Паркинсона — это заболевание головного мозга, которое характеризуется прогрессирующей потерей двигательной активности, включая тремор, замедленную или невнятную речь, ограниченный диапазон движений при ходьбе и других физических нагрузках.

Болезнь Паркинсона неизлечима, и она также связана с поведенческими изменениями, депрессией, потерей памяти и усталостью.

Ранее мы обнаружили, что после сердечного приступа риск нейроваскулярных осложнений, таких как ишемический инсульт (инсульт, вызванный тромбом) или сосудистая деменция, заметно увеличивается, поэтому обнаружение более низкого риска болезни Паркинсона было несколько неожиданным, признаются ученые.

Их результаты показывают, что риск болезни Паркинсона по крайней мере не увеличивается после сердечного приступа и не должен вызывать беспокойства у пациентов или превентивного внимания врачей при последующем наблюдении.

Исследователи изучили реестры здоровья Датской национальной службы здравоохранения. Они сравнили риск болезни Паркинсона и вторичного паркинсонизма среди примерно 182 тыс. пациентов, перенесших первый сердечный приступ, и более чем 909 тыс. человек из контрольной группы, сопоставимых по возрасту, полу и году жизни.

Результаты были скорректированы с учетом множества факторов, которые, как известно, влияют на риск сердечного приступа или болезни Паркинсона.

Выяснилось, что:

риск болезни Паркинсона был на 20% ниже среди людей, перенесших сердечный приступ;

на 28% ниже риск вторичного паркинсонизма среди тех, кто перенес сердечный приступ.

Для врачей, лечащих пациентов после сердечного приступа, эти результаты показывают, что реабилитация сердца должна быть сосредоточена на предотвращении ишемического инсульта, сосудистой деменции и других сердечно-сосудистых заболеваний, таких как новый сердечный приступ и сердечная недостаточность, поскольку риск болезни Паркинсона снижается у этих пациентов по сравнению с населением в целом, говорят ученые.