Всемирная организация здравоохранения и Бирмингемский университет в ходе исследования, проведенного в четырех странах, обнаружили, что новый метод лечения женщин, страдающих сильным кровотечением после родов, снижает количество материнских смертей на 60%.

Послеродовое кровотечение (ПРК), определяемое как потеря более 500 мл крови в течение 24 часов после родов, в настоящее время является основной причиной материнской смертности во всем мире, убивая примерно одну женщину каждые шесть минут.

Ежегодно ПРК поражает 14 млн женщин и приводит к смерти около 70 тыс. человек во всем мире, преимущественно в странах с низким и средним уровнем дохода.

Исследователи обнаружили, что объективное измерение кровопотери с помощью простого недорогого устройства для сбора крови, называемого “салфеткой”, привело к значительному улучшению результатов для женщин.

Также произошло значительное снижение частоты переливаний крови, необходимых для лечения кровотечений, что имеет особое значение в странах с низким уровнем дохода, где кровь является дефицитным и дорогим ресурсом.

В настоящее время основная проблема в реагировании на ПРК заключается в том, что его часто обнаруживают слишком поздно, чтобы медики могли эффективно реагировать.

Большинство медицинских работников используют визуальный осмотр для оценки кровотечения, что, как правило, недооценивает кровопотерю и может привести к опасным для жизни задержкам в лечении.

Когда лечение предоставляется, оно обычно проводится последовательно с перерывами между каждым вмешательством, что требует больше времени, если первые варианты неэффективны.

— Теперь, если у женщины диагностировано сильное кровотечение, ей следует предложить немедленный пакет лечения, — отмечают исследователи.

По их словам, это будет включать массаж матки, лекарства для сокращения матки и остановки кровотечения, внутривенное введение жидкости, обследование и, при необходимости, переход к расширенной помощи.

Новая система называется вмешательством E-MOTIVE, и все ее части могут выполняться акушерками.