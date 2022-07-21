Как показали результаты исследования британских ученых Йельского университета, чтение может многим помочь снизить риски смертности на 20%.

Авторы научной работы утверждают, что те, кто читал более трех с половиной часов в неделю, жили примерно на 23 месяца (чуть менее двух лет) дольше, чем люди, которые не читали.

Кроме того, как заявили ученые, увеличение продолжительности жизни не зависит от пола, уровня благосостояния, образования или здоровья.

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— Читатели книг испытали 20% снижение риска смертности за 12 лет наблюдения по сравнению с теми, кто не читал книг, — отмечают исследователи.

По их словам, анализ показал, что любой уровень чтения книг дает значительно большее преимущество в выживании, чем чтение периодических изданий.

Одна из теорий гласит, что разум подобен мышце, которую нужно тренировать и растягивать, чтобы оставаться здоровой. Поскольку чтение тренирует эту мышцу, оно сохраняет ее сильной в течение более длительного периода времени.

Отмечается, что, поскольку в настоящее время нет лекарства от деменции, ежегодно от слабоумия умирает около 67 тыс. человек. Этого достаточно, чтобы заполнить большой футбольный стадион.

Источник: Express