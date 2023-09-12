Команда ученых Калифорнийского университета в США в ходе исследования обнаружила внешний признак того, насколько долго женщина проживет.

Как сообщается, в начале эксперимента ученые задались целью установить, есть ли взаимосвязь между колебаниями веса тела и продолжительностью жизни.

Оказалось, что женщины старше 60 лет со стабильным весом в 1,2-2 раза чаще доживают до 90-100 лет, что определялось в исследовании как выдающееся долголетие.

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Как отмечают ученые, сам по себе набор веса с долголетием не связан, а вот потеря килограммов, особенно непреднамеренная, была связана с пониженной вероятностью дожить до 90 лет.

За набор веса исследователи принимали увеличение массы тела более чем на 5%, за потерю веса — его снижение более чем на 5%. Если же вес колебался в пределах ±5%, он считался стабильным.

Хотя вес человека время от времени уменьшается или увеличивается, в целом он остается стабильным большую часть жизни. Люди, стремящиеся весить меньше и садятся на диету, со временем замечают, что вес начинает расти примерно до того же уровня, который был до начала диеты.

Причины могут быть разными. Есть теория, что организм способен контролировать количество жира в организме, реагировать на изменения и компенсировать его. То есть тело специально делает так, чтобы вес вернулся.

Сторонники теории сравнивают этот процесс с работой термостата: человек задает температуру, и если в комнате становится жарко, включается кондиционер, а если холодно – обогреватель.

В подтверждение этой версии приводят статистику: только 10% людей могут удерживать вес после диеты. И, возможно, причина этого в том, что организм делает все, чтобы вес вернулся к заданному значению.

Источник: The Journals of Gerontology