Эксперты Mayo Clinic утверждают, что еду все-таки можно запивать водой вопреки распространенному мнению, что этого делать категорически нельзя. Это хорошая новость для тех, кому не вкусно есть “всухомятку”.

Сообщается, что нет никаких опасений, что вода разбавляет желудочный сок или как-то иначе негативно влияет на процессы пищеварения.

Более того, по мнению ученых, жидкость может улучшить пищеварение. Вода помогает плавно продвигать пищу пищеварительным трактом, и таким образом предотвращает запорами.

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При этом, если есть проблемы с пищеварением, медики рекомендуют:

есть много фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов, включать в рацион нежирное или обезжиренное молоко, йогурт и другие молочные продукты, а также нежирное мясо;

поддерживать здоровый вес;

регулярно заниматься физической активностью.

Источник: МayoСlinic