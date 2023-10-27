По данным Центра общественного здоровья (ЦОЗ), по состоянию на конец 2022 года в медицинских учреждениях, подчиненных Минздраву, стало на 6 300 врачей меньше, чем к концу 2021 года. На 35 тыс. уменьшилось количество младшего и среднего медперсонала – медсестер, медбратьев, фельдшеров, санитаров.

— Сделать точную оценку, сколько врачей из Украины сейчас уехало, невозможно. По ощущениям, у нас нет какого-то радикального уменьшения – медики уехали, но и население уехало, – говорит соучредитель Украинского центра здравоохранения (UHC) Павел Ковтонюк.

Однако, по наблюдениям эксперта, постепенное сокращение медицинских кадров в Украине наблюдалось и до вторжения – из страны уезжали и врачи, и медсестры. Есть это и сейчас.

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Слова эксперта подтверждает и медицинский директор из Одессы Дмитрий Гавриченко. В его клинике с десяти старших медсестер выехали четверо — найти им замену очень сложно.

Рынок труда в медицинской сфере в Украине переполнен вакансиями, на которые некому отзываться, говорится в исследовании платформы по поиску работы Work.ua.

Там проанализировали, как менялась ситуация на рынке поиска медицинских кадров до вторжения и сейчас. Если в марте 2022 искали 806 медицинских работников, то в августе 2023 года было 6 465 вакансий.

Больше всего предложений работы в августе 2023 года было в Киевской области — 2 570. В то же время это одна из немногих областей, где вакансий все же меньше, чем было до полномасштабной войны.

В Закарпатской, Ровенской, Черновицкой, Волынской и Ивано-Франковской областях появилось в два и даже в три раза больше вакансий, чем до полномасштабного вторжения.

Почти 40% медучреждений в Украине испытывают нехватку кадров, особенно острый дефицит — на оккупированных территориях. Об этом говорится в исследовании гуманитарного агентства Zdorovi , где опросили 180 руководителей и представителей медучреждений.

— Чаще с нехваткой персонала сталкиваются восточные и южные области Украины. Более тяжелая ситуация на деоккупированных территориях, но и население там меньше, — говорит руководитель Zdorovi Наталья Тулинова.

По результатам этого опроса, около 10% медиков уехали за границу. Это преимущественно средний медицинский персонал, а прогнозировать, какая часть из них вернется, невозможно.

А вот по данным Минздрава, из Украины уехало не более 8% медицинских работников.

— Это не кризис. Что у нас создает кризис, так это постоянные обстрелы, невозможность работать в больницах, — говорит министр здравоохранения Виктор Ляшко.

С февраля 2022 года российская армия совершила более тысячи атак по обьектам медицинской системы Украины. Разрушены сотни больниц, погибли более 150 медиков. Такие данные приводит Украинский центр здравоохранения (UHC), где отслеживают и документируют атаки на больницы.

— Да, где-то врачей не хватает, но в целом дефицита кадров нет. Все зависит от больницы и региона. Чаще всего не хватает узких специалистов. Труднее найти кадры для сел и малых городов, — рассказал заместитель министра здравоохранения Сергей Дубров.

Отмечается, что война в Украине вызвала большой спрос на медицинские специальности, в частности реабилитологов. Поэтом был увеличен госзаказ на подготовку врачей. За бюджетные деньги будут больше учить медиков по специальностям Терапия и реабилитация и Медицинская психология.