В этом году к морозу и снегу добавились проблемы со светом и отоплением. Так что тем, кто не любит холода, придется привыкать к низким температурам в квартирах. Но делать это нужно правильно.
Для тех, кто считает, что 18 °C в помещении — это собачий холод, ВОЗ объясняет, такая температура является безопасным и сбалансированным минимумом, необходимым для поддержания здоровья.
Вы привыкли к значительно более высокой температуре дома? Тогда этот материал для вас.
Привыкать к минимальным 18 °C можно двумя способами.
- Первый – чаще давать организму возможность быть на холоде.
Второй – греться.
Как закаляться без вреда здоровью
Не спешите надевать на себя все теплые вещи в гардеробе. Привыкайте и к холодному душу в течение 15 секунд каждый день. Так организм скорее привыкнет к зиме.
Однако, если невыносимо холодно, значит грейтесь:
- Обратите внимание на свое питание. Необходимое количество калорий в день помогает нам, в частности, поддерживать температурный режим. Выбирайте продукты, которые греют организм изнутри.
- Выбирайте одежду из тканей, хорошо удерживающих тепло — флис, фланель и другие. По возможности, грейте одежду на батарее перед выходом на улицу. Только не используйте для подогрева обогреватели, дуйки, лампы УФО – это небезопасно.
- Больше двигайтесь. Ходите пешком, поднимайтесь по лестнице без лифта. Во время сидячей работы делайте перерывы и выполняйте движение.
Заботьтесь о себе, верьте в победу, поддерживайте рядом — и тепло изнутри будет всегда с вами.
Источник: Береги себя