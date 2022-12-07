В этом году к морозу и снегу добавились проблемы со светом и отоплением. Так что тем, кто не любит холода, придется привыкать к низким температурам в квартирах. Но делать это нужно правильно.

Для тех, кто считает, что 18 °C в помещении — это собачий холод, ВОЗ объясняет, такая температура является безопасным и сбалансированным минимумом, необходимым для поддержания здоровья.

Вы привыкли к значительно более высокой температуре дома? Тогда этот материал для вас.

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Привыкать к минимальным 18 °C можно двумя способами.

Первый – чаще давать организму возможность быть на холоде.

Второй – греться.

Как закаляться без вреда здоровью

Не спешите надевать на себя все теплые вещи в гардеробе. Привыкайте и к холодному душу в течение 15 секунд каждый день. Так организм скорее привыкнет к зиме.

Однако, если невыносимо холодно, значит грейтесь:

Обратите внимание на свое питание. Необходимое количество калорий в день помогает нам, в частности, поддерживать температурный режим. Выбирайте продукты, которые греют организм изнутри.

Выбирайте одежду из тканей, хорошо удерживающих тепло — флис, фланель и другие. По возможности, грейте одежду на батарее перед выходом на улицу. Только не используйте для подогрева обогреватели, дуйки, лампы УФО – это небезопасно.

Больше двигайтесь. Ходите пешком, поднимайтесь по лестнице без лифта. Во время сидячей работы делайте перерывы и выполняйте движение.

Заботьтесь о себе, верьте в победу, поддерживайте рядом — и тепло изнутри будет всегда с вами.

Источник: Береги себя