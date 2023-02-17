Команда ученых из Клиники сна и хрономедицины в больнице Святой Ядвиги в Берлине провела исследование на предмет изменения структуры сна человека в зависимости от времени года.

Ученые показали, что даже среди городского населения, традиционно страдающего от нарушений сна, люди спят дольше осенью и зимой, чем летом.

— Возможно, это одно из самых ценных достижений в эволюции человека — эта почти невидимая сезонность на поведенческом уровне, — отметил автор исследования Дитер Кунц.

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В исследовании сна (полисонмографии) приняли участие 292 добровольца, которые не принимали лекарств, влияющих на сон. Их просили спать естественным образом, без будильника, чтобы можно было контролировать качество и тип сна, а также его продолжительность.

Ученые обнаружили тонкие, но поразительные изменения в зависимости от времени года. Хотя общее время сна оказалось примерно на час больше зимой, чем летом, этот результат не был статистически значимым. Однако быстрый сон зимой был на 30 минут длиннее, чем летом.

Известно, что быстрый сон напрямую связан с циркадными часами, на которые влияет изменение освещения. Хотя команда признала, что эти результаты необходимо будет подтвердить на большой группе здоровых людей.

Как отметил Кунц, несмотря на то, что мы по-прежнему работаем без изменений, зимой человеческая физиология подавляется. По его словам, в феврале или марте возникает ощущение бега на месте. Поэтому важно приспособить школьные и рабочие графики к сезонным потребностям во сне.