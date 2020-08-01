Коронавирус в Украине 1 августа подтвердили у 1 172 человек. Всего зафиксировали 71 056 случаев Covid-19.
Из них 1 709 человек умерли, за сутки 16.
39 308 пациентов выздоровели, за сутки 556.
Всего проведено 1 046 080 тестирований методом ПЦР.
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Наибольшее количество новых случаев зарегистрировано во Львовской (145), Ивано-Франковской (123) областях и в городе Киеве (101).
Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:
- Винницкая область — 2 766 случаев;
- Волынская область — 3 828 случаев;
- Днепропетровская область — 1413 случаев;
- Донецкая область — 889 случаев;
- Житомирская область — 1 896 случаев;
- Закарпатская область — 5 210 случаев;
- Запорожская область — 800 случаев;
- Ивано-Франковская область — 4 680 случаев;
- Кировоградская область — 704 случая;
- г. Киев — 8 342 случая;
- Киевская область — 3 787 случаев;
- Львовская область — 9 671 случай;
- Луганская область — 127 случаев;
- Николаевская область — 602 случая;
- Одесская область — 3 215 случаев;
- Полтавская область — 446 случаев;
- Ровенская область — 6 111 случаев;
- Сумская область — 509 случаев;
- Тернопольская область — 3 035 случаев;
- Харьковская область — 3 786 случаев;
- Херсонская область — 227 случаев;
- Хмельницкая область — 1 163 случая;
- Черновицкая область — 5 964 случая;
- Черкасская область — 942 случая;
- Черниговская область — 843 случая.
Города, в которых больше всего придерживаются самоизоляции:
- Киев — 22,21%;
- Львов — 21,08%;
- Ивано-Франковск — 20,29%;
- Винница — 17,16%;
- Ужгород — 16,0%.
Статистика коронавируса в Украине 31 июля
Согласно статистике коронавируса в Украине 31 июля заболевание зафиксировали у 69 884 человек. Суточный прирост составил 1 090 пациентов.
От осложнений Covid-19 умерли 1 693 человека, а вылечились 38 752.
Наибольшее количество новых случаев зарегистрировано во Львовской (147), Ивано-Франковской (111) областях и в городе Киеве (110).