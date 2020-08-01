Коронавирус в Украине 1 августа подтвердили у 1 172 человек. Всего зафиксировали 71 056 случаев Covid-19.

Из них 1 709 человек умерли, за сутки 16.

39 308 пациентов выздоровели, за сутки 556.

Всего проведено 1 046 080 тестирований методом ПЦР.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Наибольшее количество новых случаев зарегистрировано во Львовской (145), Ивано-Франковской (123) областях и в городе Киеве (101).

Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:

Винницкая область — 2 766 случаев;

Волынская область — 3 828 случаев;

Днепропетровская область — 1413 случаев;

Донецкая область — 889 случаев;

Житомирская область — 1 896 случаев;

Закарпатская область — 5 210 случаев;

Запорожская область — 800 случаев;

Ивано-Франковская область — 4 680 случаев;

Кировоградская область — 704 случая;

г. Киев — 8 342 случая;

Киевская область — 3 787 случаев;

Львовская область — 9 671 случай;

Луганская область — 127 случаев;

Николаевская область — 602 случая;

Одесская область — 3 215 случаев;

Полтавская область — 446 случаев;

Ровенская область — 6 111 случаев;

Сумская область — 509 случаев;

Тернопольская область — 3 035 случаев;

Харьковская область — 3 786 случаев;

Херсонская область — 227 случаев;

Хмельницкая область — 1 163 случая;

Черновицкая область — 5 964 случая;

Черкасская область — 942 случая;

Черниговская область — 843 случая.

Города, в которых больше всего придерживаются самоизоляции:

Киев — 22,21%;

Львов — 21,08%;

Ивано-Франковск — 20,29%;

Винница — 17,16%;

Ужгород — 16,0%.

Статистика коронавируса в Украине 31 июля

Согласно статистике коронавируса в Украине 31 июля заболевание зафиксировали у 69 884 человек. Суточный прирост составил 1 090 пациентов.

От осложнений Covid-19 умерли 1 693 человека, а вылечились 38 752.

Наибольшее количество новых случаев зарегистрировано во Львовской (147), Ивано-Франковской (111) областях и в городе Киеве (110).