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1 172 за сутки: количество больных Covid-19 в Украине перевалило за 70 тыс.

1 августа 2020, 08:52
Юлія Клєцова
1 172 за сутки: количество больных Covid-19 в Украине перевалило за 70 тыс.

Коронавирус в Украине 1 августа подтвердили у 1 172 человек. Всего зафиксировали 71 056 случаев Covid-19.

Из них 1 709 человек умерли, за сутки 16.

39 308 пациентов выздоровели, за сутки 556.

Всего проведено 1 046 080 тестирований методом ПЦР.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Наибольшее количество новых случаев зарегистрировано во Львовской (145), Ивано-Франковской (123) областях и в городе Киеве (101).

Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:

  • Винницкая область — 2 766 случаев;
  • Волынская область — 3 828 случаев;
  • Днепропетровская область — 1413 случаев;
  • Донецкая область — 889 случаев;
  • Житомирская область — 1 896 случаев;
  • Закарпатская область — 5 210 случаев;
  • Запорожская область — 800 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 4 680 случаев;
  • Кировоградская область — 704 случая;
  • г. Киев — 8 342 случая;
  • Киевская область — 3 787 случаев;
  • Львовская область — 9 671 случай;
  • Луганская область — 127 случаев;
  • Николаевская область — 602 случая;
  • Одесская область — 3 215 случаев;
  • Полтавская область — 446 случаев;
  • Ровенская область — 6 111 случаев;
  • Сумская область — 509 случаев;
  • Тернопольская область — 3 035 случаев;
  • Харьковская область — 3 786 случаев;
  • Херсонская область — 227 случаев;
  • Хмельницкая область — 1 163 случая;
  • Черновицкая область — 5 964 случая;
  • Черкасская область — 942 случая;
  • Черниговская область — 843 случая.

Города, в которых больше всего придерживаются самоизоляции:

  • Киев — 22,21%;
  • Львов — 21,08%;
  • Ивано-Франковск — 20,29%;
  • Винница — 17,16%;
  • Ужгород — 16,0%.

Статистика коронавируса в Украине 31 июля

Согласно статистике коронавируса в Украине 31 июля заболевание зафиксировали у 69 884 человек. Суточный прирост составил 1 090 пациентов.

От осложнений Covid-19 умерли 1 693 человека, а вылечились 38 752.

Наибольшее количество новых случаев зарегистрировано во Львовской (147), Ивано-Франковской (111) областях и в городе Киеве (110).

Теги
Коронавирус Covid-19
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