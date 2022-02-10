С начала 2022 года к программе медицинских гарантий включен новый пакет медицинских услуг. Официально он называется так: “Готовность к оказанию медицинской помощи в условиях распространения инфекционных заболеваний, эпидемий и в других чрезвычайных ситуациях”.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил во время рабочего визита в многопрофильную больницу в Лубнах, на Полтавщине.

Сейчас Национальная служба здоровья завершает заключение последних контрактов по данному пакету с лечебными учреждениями.

Больницы, получившие контракты по пакету готовности, были определены региональными департаментами здравоохранения, как опорные для лечения пациентов с коронавирусной болезнью. Речь идет об одном медучреждении на 200 тыс. населения соответствующей области.

Ежемесячно медучреждение, заключившее контракт на вышеупомянутый пакет медицинских услуг, будет получать от Национальной службы здоровья финансирование в размере 1 053 510 гривен.

По словам министра здравоохранения, всего в 2022 году на данный пакет предусмотрено почти 2,5 млрд гривен.

Готовность к реагированию — новый пакет, которым предусмотрено более 1 млн гривен ежемесячно независимо от того будут госпитализированы больные инфекционными болезнями, в т. ч. с коронавирусной болезнью, или нет. Государство платит за готовность оказывать медицинскую помощь в случае необходимости.

Всего в Украине по этому пакету будут работать 199 медучреждений. Больше всего в Киеве и на Днепропетровщине – по 16 больниц, сообщил министр здравоохранения.