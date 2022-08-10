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1 млн таблеток йодистого калия передала Румыния Молдове.

10 августа 2022, 12:37
Анна Иваницкая руководитель отдела Здоровье
1 млн таблеток йодистого калия передала Румыния Молдове.
Источник: Pexels

Румыния передала Молдове таблетки йодистого калия. Таким образом, Молдова обеспечена этим препаратом.

Всего Румыния, после переговоров глав Минздрава, обеих стран передала 1 млн таблеток йодистого калия. Все препараты будут распределены по подразделениям учреждений здравоохранения.

Пока радиационной опасности в стране нет и власти призывают людей сохранять спокойствие.

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Между тем, в Румынии проходит национальная компания по распространению йодистого калия среди населения. Минздрав страны не рекомендуют принимать этот препарат людям старше 40 лет. Так как они менее восприимчивы к лечению йодистым калием.

В последние дни российские оккупанты обстреливают Запорожскую АЭС. Поэтому постоянно возникают проблемы, связанные с безопасностью функционирования станции. Все детали об обстрелах Запорожской АЭС читайте здесь.

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Источник: Newsmaker

Теги
Молдова Радіація Румунія
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