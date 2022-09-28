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10 млн электронных больничных оформили украинцы за год

28 сентября 2022, 16:55
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
врач

Украинцы оформили 10 млн электронных больничных за год, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Реформировать больничные до этого пытались 10 лет. Это одна из популярнейших справок в Украине. Благодаря запуску е-больничных существенно уменьшилась нагрузка на врачей, а украинцам стало проще получить выплаты. Без очередей, бюрократии и коррупции.

Е-больничные – один из важнейших шагов к paperless-режиму в сфере здравоохранения.

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С ноября в Украине вместо бумажных рецептурных бланков заработает электронный рецепт отпуска наркотических (психотропных) лекарственных средств. Отмечается, что это важное решение для пациентов, проходящих сложное лечение, а также еще один этап усиления контролируемого и ответственного отпуска рецептурных препаратов в Украине.

Источник: Михаил Федоров

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