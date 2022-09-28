Украинцы оформили 10 млн электронных больничных за год, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Реформировать больничные до этого пытались 10 лет. Это одна из популярнейших справок в Украине. Благодаря запуску е-больничных существенно уменьшилась нагрузка на врачей, а украинцам стало проще получить выплаты. Без очередей, бюрократии и коррупции.

Е-больничные – один из важнейших шагов к paperless-режиму в сфере здравоохранения.

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С ноября в Украине вместо бумажных рецептурных бланков заработает электронный рецепт отпуска наркотических (психотропных) лекарственных средств. Отмечается, что это важное решение для пациентов, проходящих сложное лечение, а также еще один этап усиления контролируемого и ответственного отпуска рецептурных препаратов в Украине.

Источник: Михаил Федоров