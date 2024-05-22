Во Львовском Центре Незламні спасли молодого защитника после тяжелого ранения — один из вражеских снарядов разорвался рядом, а осколки повредили обе конечности.

Не хотел беспокоить родителей и жену

25-летний Валерий Покотило из Винницы получил тяжелое ранение на Запорожском направлении в конце прошлого года: взрыв вражеского снаряда поразил правую руку и ногу защитника.

После ряда операций в прифронтовых больницах его доставили в родной город, где провели более 10 хирургических вмешательств. Но родители и жена об этом ничего не знали, он не хотел беспокоить.

Реабилитация во Львове

Несмотря на медицинскую помощь, состояние Валерия не улучшалось. Для эффективного восстановления и реабилитации его доставили во львовский Центр Незламні.

Благодаря коллективным усилиям хирургов и физических терапевтов через месяц защитник смог самостоятельно встать на ноги. Проблемной оставалась рука, которую повредил осколок снаряда. Из-за пораженного нерва Валерий мог двигать только мизинцем.

Чтобы восстановить функции конечности, медики Больницы Святого Луки прооперировали пациента: они выполнили оппонентпластику первого пальца, расшили рубец и освободили срединный нерв.

После этого боль начала уменьшаться, по плану еще одна операция для ускорения восстановления — установка нейростимулятора, но уже сейчас военный чувствует себя значительно лучше.

Позитивное мышление и поддержка

Валерий уверен, что успешное восстановление зависит от позитивного мышления и поддержки родных: родителей и жены. После реабилитации он планирует вернуться к службе. Если не на поле боя, то хотя бы в качестве наставника молодых артиллеристов.

Источник: Незламні

Фото: Первое медицинское объединение Львова