За 10 лет пребывания в больницах девочка перенесла 15 хирургических вмешательств. И вот наконец 23 апреля в Охматдет ей пересадили почку от посмертного донора. Спасителем для Влады стал 43-летний мужчина из Волынской области. Его родные дали согласие на посмертный забор органов для трансплантации.

А предшествовала этому чрезвычайно драматическая история борьбы девочки Влады с тяжелой болезнью и борьбы врачей за жизнь маленькой пациентки.

Собственно, в больницах она провела все детство.

Влада родилась в 2006 году в Донецкой области и, как вспоминает ее мама, в первые дни жизни заболела воспалением легких. Эта первая болезнь подорвала здоровье девочки на всю дальнейшую жизнь.

Первым дал сбой мочевой пузырь. Несколько лет Влада лечилась в родном городе. Однако в 2013-м ее состояние стремительно ухудшилось. Семилетнюю пациентку направили в тогда еще не оккупированный Донецк.

Там впервые девочке начали проводить процедуру гемодиализа, но предупредили, что спасти ее может только трансплантация почки. Из родных в качестве донора не подходил никто, а неродственная трансплантация от посмертного донора тогда в Украине еще не была введена.

Поэтому гемодиализ стал процедурой, без которой Влада уже не могла обойтись.

— Гемодиализ проводили трижды в неделю, каждая процедура по 4-6 часов. Я даже не знаю, как это жить вне больницы, — говорит Влада.

Когда на востоке Украины началась война, девочку перевезли сначала в Харьков, а дальше — в Киев. И вот уже почти 8 лет Влада живет и лечится в отделении хронических интоксикаций Охматдета.

На протяжении долгого и сложного лечения у ребенка были и остановка сердца, и неоднократная реанимация, и отеки легких. Но девочка и ее врачи не сдавались.

Команда урологов Охматдета провела Владе необходимую реконструктивную операцию на мочеточнике, без которой девочке не смогли бы пересадить почку.

Но ситуация ухудшалась. И тогда фамилию пациентки внесли в список первой степени экстренности в системе ЕДИСТ.

Когда появился посмертный донор, команда трансплантологов Охматдет провела пересадку органа.

— Оперативное вмешательство осложнилось сосудистой патологией Влады. Все сосуды девочки были ломкими, фиксировались тотальные тромбозы магистральных сосудов, — рассказывает хирург-трансплантолог Охматдета Олег Годик.

Однако хирурги успешно пересадили почку и выходили юную пациентку.

Влада наконец покидает больницу. Теперь ее ждет долгий путь реабилитации и адаптации к жизни за пределами лечебного учреждения.

Источник и фото: НДСЛ Охматдит