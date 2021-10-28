Все случаи заболевания коронавирусом в Украине, которые сейчас фиксируют, спровоцированы индийским штаммом Дельта.

Об этом заявил главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

— Сейчас 100% случаев, зафиксированных на территории Украины, — это преимущественно обычный штамм Дельта, который гораздо более трансмиссивный и, действительно, он вызывает то, что люди его переносят гораздо сложнее, — отметил Игорь Кузин.

По его словам, из-за этого в пять-шесть раз возрастает потребность в обеспечении кислородом.

Однако вакцинированные люди гораздо легче переносят заболевание, вызванное даже Дельтой.

— Люди, которые вакцинированы, все равно ее — именно коронавирусную болезнь, вызванную штаммом Дельта, — переносят в более легкой форме, — добавил он.

В Украине продолжает ухудшаться ситуация с коронавирусом. В стране выявили очередной рекорд суточного прироста больных — за день их более 26 тыс. В связи с этим в стране усиливают карантин. Граждан призывают придерживаться мер.