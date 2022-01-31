В тернопольской больнице скончался 20-летний Василий Ромах, юноша был студентом исторического факультета Тернопольского национального педагогического университета.

У него была простуда, в больницу его направили с высокой температурой.

Там у пациента выявили 100% поражение легких.

Через несколько дней после попадания в больницу парень скончался.

По информации представителей Тернопольского национального педагогического университета, парень приехал в город из Новой Каменки Львовской области в 2020 году, был активен в студенческой жизни.

В Центре профилактики болезней пока не подтверждают информацию, что жизнь студента унес коронавирус.

После праздников в Украине значительно ухудшилась общая ситуация с коронавирусом – за прошедшие сутки Covid-19 подтвердили у 22 026 человек, среди них 2 865 детей и 337 медработников.

Выздоровели за сутки – 4 346 человек. В то же время от осложнений, вызванных вирусом, за последние 24 часа умерли 78 человек. За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализированы 2 322 человека.

Источник: zaxid.net, Тернопольский национальный педагогический университет имени Владимира Гнатюка

Фото: Тернопольский национальный педагогический университет имени Владимира Гнатюка