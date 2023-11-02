В Полтавской области в течение прошлой недели зафиксировано 11 новых случаев скарлатины. Последний раз информация об опасном заболевании была обнародована в 2019 году.

Симптомы скарлатины

В большинстве случаев скарлатина начинается внезапно с симптомов ангины: болит горло, на миндалинах может появиться бело-желтый налет, на языке — белое наслоение, которое после нескольких дней превращается в ярко-красное с выделенными сосочками.

Затем на теле возникает характерная сыпь, которая поражает в основном нижнюю часть живота, внутренние поверхности конечностей, спину, ягодицы и паховую зону.

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Сыпь длится от двух до шести дней, затем кожа покрывается мелкими чешуйками. Чем ярче и обильнее была сыпь, тем более выражено шелушение. В среднем шелушение длится 2-3 недели.

Сколько времени скарлатина заразна

Инкубационный период болезни — от одного до 12 дней. Именно поэтому в это время важно избегать контакта с больными скарлатиной, немедленно обратиться к врачу для установления диагноза и необходимого лечения.

Предотвратить заболевание скарлатиной помогут профилактические меры: прежде всего соблюдение правил личной гигиены и вакцинация.

Источник: Главное управление Госпродпотребслужбы в Полтавской области