Коронавирус в Киеве зафиксирован 6 613 человек. Суточный прирост составил 116 пациентов.

Умерли 126 людей. За сутки в столице нет жертв коронавируса, однако нет и тех, кто вылечился.

Всего в Киеве болеют 4 327 человек.

Подозрения на инфицирования коронавирусом зафиксированы 15 102 человек. За сутки у 160.

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Заболели:

62 женщины в возрасте от 21 до 86 лет

50 мужчин в возрасте от 18 до 81 лет

две девушки — 15 и 17 лет и двое мальчиков шести и восьми лет.

В больницы госпитализировали 27 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания выявили в минувшие сутки в Дарницком районе — 21. В Деснянском — 20 и в Голосеевском районе — 18 случаев.

Коронавирус в Киеве

Статистика коронавируса в Киеве 15 июля говорит об увеличении количества новых пациентов.

15 июля в столице был зафиксирован антирекорд — 147 новых случаев коронавируса. Умер один человек, в общем 126 людей.

Победили болезнь 36 киевлян, в общем 2 160.