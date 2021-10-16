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12 983 новых случая COVID-19: в Украине держится волна заражений

16 октября 2021, 08:21 Абрамова Юлія
коронавирус

По состоянию на 16 октября 2021 года коронавирус в Украине обнаружили еще у 12 983 человек. Среди них — 1 105 детей и 204 медработников.

От осложнений Covid-19 за последний день умерли 277 больных, а выздоровели – 5 874 пациентов.

В больницы с диагнозом Covid-19 за последние 24 часа госпитализированы 2 859 человека.

В целом с начала пандемии Covid-19 заболело 2 597 275 украинцев, выздоровели 2 311 991 пациент и умерли 60 137 человек.

Коронавирус в регионах Украины:

Больше всего подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 665), Днепропетровской (1 232), Одесской (1 191), Львовской (1 132) и Житомирской (1 107) областях.

  • г. Киев — 456 случаев;
  • Винницкая область — 285 случаев;
  • Волынская область — 352 случая;
  • Днепропетровская область – 1 232 случая;
  • Донецкая область — 900 случаев;
  • Житомирская область – 1 107 случаев;
  • Закарпатская область — 207 случаев;
  • Запорожская область — 987 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 516 случаев;
  • Киевская область — 723 случая;
  • Кировоградская область — 114 случаев;
  • Луганская область — 709 случаев;
  • Львовская область – 1 132 случая;
  • Николаевская область — 217 случаев;
  • Одесская область – 1 191 случай;
  • Полтавская область — 739 случаев;
  • Ровенская область — 662 случая;
  • Сумская область – 1 003 случая;
  • Тернопольская область — 768 случаев;
  • Харьковская область – 1 665 случаев;
  • Херсонская область — 851 случай;
  • Хмельницкая область — 786 случаев;
  • Черкасская область — 497 случаев;
  • Черновицкая область — 584 случая;
  • Черниговская область — 718 случаев.

Вакцинация в Украине:

За сутки 15 октября в Украине от коронавируса вакцинированы 164 387 человек. Всего с начала прививочной кампании привито уже 7 774 486 украинцев, из которых одну дозу получили 7 774 484, а полностью иммунизированы 6 349 739 человек.

Если брать общее количество проведенных прививок, она достигает 14 124 223.

Теги
Коронавірус Covid-19
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