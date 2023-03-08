Украина получила 12 карет скорой помощи от общин Австрии.

Это сообщение могло бы быть обычным, потому что нам помогает весь мир, но именно на эти машины львиную долю средств собрали украинские беженцы, получившие убежище в стране.

Это преимущественно женщины и дети. Это люди, вынужденно покинувшие свои дома из-за ужаса войны. Эти люди вдали от дома и им очень несладко, но они продолжают жить, работать и помогать.

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Эти 12 авто скорой помощи уже поехали в Херсон, Кропивницкий и в Кировоградскую область, спасать жизнь наших сограждан.

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Доставку автомобилей взяла на себя Украинская греко-католическая церковь.

Украина благодарит весь мир за то, что он продолжает нам помогать.

Фото: Минздрав