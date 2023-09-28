Поздно вечером в окнах операционной Института сердца не гаснет свет — здесь делают операцию, которая не может ждать до утра — трансплантацию сердца ребенку.

Новое сердечко получила 12-летняя девочка, которая болела уже больше года и терпеливо ждала своего шанса.

Операционная команда из 11 высококлассных профессионалов четко и слаженно осуществляла операцию по трансплантации и благодарила родственников умершего, которые дали согласие на забор органов и тем самым спасли ребенка, у которого оставалось все меньше шансов.

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Трансплантацию выполнил врач-кардиохирург, директор Института сердца Борис Тодуров.

Это уже 28-я трансплантация сердца в этом году в институте.

Впереди у маленькой пациентки, да и у врачей, очень ответственные первые дни после операции.

Затем девочку ожидают месяцы реабилитации при постоянной поддержке и наблюдении медиков отделения по трансплантации сердца.

Но первый шаг к выздоровлению, к нормальной жизни уже сделан здесь, в Институте сердца.

Источник и фото: Інститут серця